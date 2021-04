“Sigo con mi amante”: Niurka rompió el silencio sobre su rompimiento con Marko Peña y su nuevo amor

Niurka presenta en redes sociales nuevo novio tras haber confirmado que estaba enamorada de Marko Peña (Foto: Instagram /@niurka.oficial)

Tan irreverente como siempre, Niurka Marcos presume un nuevo amor y no es el cantante Marko Peña. La vedette cubana se dejó ver muy cariñosa con un bailarín al que describió como “su amante” y al que defendió por encima de su ex pareja.

La mujer escándalo, como tantas otras veces, dejó al descubierto su vida privada y originó una nueva polémica: el surgimiento de un romance con el entrenador físico Reey Montaño cuando hace unas semanas aseguró estar enamorada del cantante de regional mexicano.

Niurka fue duramente criticada por exhibirse con dos hombres en menos de un mes y no dudó en defenderse de las acusaciones por sostener romances falsos.

La artista que ahora radica en Mérida, Yucatán, aseguró que su noviazgo con Marko Peña terminó por decisión del cantante y ahora no ocultará la relación con “su amante” porque lo conoció desde mucho antes.

Niurka y el entrenados Reey Montaño presumen en redes sociales su relación (Foto: Instagram /@reeymontano)

“Yo no cambié nada. Terminamos Marko y yo, y sigo con mi amante”, dijo en entrevista con El Gordo y la Flaca, donde se defendió de los ataques por haber cambiado de novio en tan sólo unos días.

“Reey llegó antes que Marko, perdón”, añadió entre risas Niurka, con lo que dejó claro que la relación que tiene con el entrenador físico comenzó desde hace mucho tiempo.

La vedette cubana también despejó algunas dudas sobre cómo surgió su polémico romance con Marko Peña, el cual duró mientras se promocionó el tema Porque no te mueres.

“Yo no miento para nada, a Marko se le dio todo lo que pidió. Me contrató para que fuera su galana en el video, concedido; llegamos, no tenía nada, le pusimos todo desde mi producción, concedido; pidió que quería estrenar en Hoy el video, concedido; después un día se estresó, comenzó a gritar y terminó la relación, concedido”, aseguró en la conversación con el programa de Univisión.

(Foto: Instagram de Niurka Marcos)

Fue el pasado fin de semana cuando Niurka publicó varias fotografías al lado de Reey Montaño. Ambos se dejaron ver muy cariñosos en una alberca y disfrutando de varias atracciones de un hotel en Yucatán, pero resaltó el tierno mensaje: “Siempre conmigo”.

Estas imágenes revivieron los rumores de que la vedette sólo inició un noviazgo con Marko Peña para promocionar la canción que lanzaron juntos hace unas semanas.

La relación entre Marko y Niurka siempre fue criticada por la diferencia de edades, ya que ella tiene 18 años más que el cantante, a lo que la vedette respondió que la edad no importaba para el amor, además aclaró que ambos se sentían muy enamorados, felices y gozaban de una excelente química sexual.

Agregó que el video musical de Peña era un muestra de lo bien que iba su relación y de lo verdadera que era.

“Aprovéchenlo, porque el video esta muy hermosos muy cachondo, lo besos son reales, los abrazos son reales, el baño de jacuzzi es real. Él se metió con ropa y todo, me vio y dijo, voy ‘pa’ allá. Nos bañamos juntos porque estamos llenos de jabón”, reveló Niurka.

Niurka y Marko Peña revelan romance en Hoy (Cortesía: niurka.oficial)

“Todo empezó como una telenovela, si ha sido y es verdad, tuvimos el primer tacto, ella te eleva sentía nervios al hacer la primera escena”, declaró en su momento Marko Peña.

A pesar de todas las muestras de amor que se dieron durante la promoción de la canción Porque no te mueres, su romance terminó y ahora la vedette se deja ver muy cercana al entrenador en Valladolid, Yucatán.

