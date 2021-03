Alicia Machado reveló los esfuerzos de Luis Miguel para conquistarla y lo que llevó su romance al fracaso: “Siempre fue muy caballero”

Foto: Captura/Ventaneando

La ex Miss Universo, Alicia Machado, reveló como fue que el cantante Luis Miguel la conquistó cuando recién se coronó como Reina de Belleza y contaba con tan solo 18 años de edad.

En entrevista con el programa Ventaneando, el breve flechazo que tuvo con “El Sol” ocurrió cuando la vio en televisión. Poco después iría a buscarla a una sesión de fotos, después de haber dado con sus agentes.

Según su versión, después de que ganara el certamen en 1995, Luis Miguel hizo todo por contactarla después de haberla visto en televisión y a todo color, incluso un día apareció en unas de sus sesiones fotográficas.

La ganadora de Miss Universo venezolana y el cantante comenzaron un fugaz romance, el cual no perduró porque los dos estaban tan ocupados que no les dio tiempo de concretar algo, de acuerdo con su relato.

“Él vio el concurso en su casa en Acapulco, así fue como empezó el cuento, llamó a mis agentes de Miss Universo y les dijo que quería conocerme, me contactó un fotógrafo en común y nos lo presentaron. Él siempre fue muy caballero, fue una amistad muy bonita, estaba haciendo en esa época un disco muy bonito que fue el tema del ‘Jorobado de Notre Dame’.

“La película de Disney. Me tocó esa grabación, entonces le acompañaba, le iba a buscar a veces hamburguesas al estudio, cosas así. Después me invitó a cenar”, dijo Machado sobre su corto romance con el cantante, aunque de acuerdo con ella fue una relación muy satisfactoria.

Foto: Captura/Ventaneando

Explicó que un inicio Luis Miguel tenía ciertos problemas para salir con ella, pues este ignoraba que la ex Reina de Belleza, en ese entonces, tuviera apenas la mayoría de edad. “Nos buscábamos y salíamos a comer, una vez me invitó a cenar, fue como novela, todo era muy precioso, me decía que yo era muy chiquita, tenía 18, eso lo frenó. Nunca se formalizó, fue breve, yo visité 32 países en un año, él estaba ocupado también”, dijo.

“nos volvimos ver y nos saludamos con un cariño como de toda la vida, hace poco nos vimos en un restaurante en Miami, me presento incluso a su novia, esto paso en 2019, antes de la pandemia” recordó la última vez que vio al cantante ante de la crisis sanitaria por Covid-19.

Sobre si esta aparecería en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, ya que adelantó, habrá una mención a una Miss Universo, esta no pudo confirmar si se trata de ella, pero que se verá en la nueva temporada de la serie del cantante.

Por otra parte, fue abordada por la prensa al término de una presentación que tuvo recientemente y ahí dijo que el proyecto, que está por estrenar su segunda temporada, a finales de abril, le ha preguntado aspectos de su vida, esto tal vez confirmaría los rumores sobre su aparición en la serie. Explicó que le gustaría que fuese la cantante Dana Paola quien la interprete, incluso dijo que le hubiera gustado que esta hubiera sido su hija.

