“Le di una bofetada”: por qué Luz Elena confrontó a hombre en un aeropuerto de Cancún

La actriz Luz Elena González confesó que en una ocasión tuvo que gritarle y abofetear a un hombre en un aeropuerto, debido a que lastimó a su hijo Santiago, quien tiene autismo.

La celebridad narró que ella y su pequeño se encontraban en dicho lugar cuando, tras ir al baño, regresaron corriendo a donde estaban las maletas, sin embargo, el menor chocó sin querer con un sujeto que lo tiró al piso.

“Uno de 1.90 de estatura y mi hijo tenía 6 años más o menos, venía corriendo y este chavo se le estrella porque mi hijo va viendo al piso, no va viendo arriba por su condición y yo tampoco pensé que iba a caminar, choca, él se enoja y le mete el pie entre las piernas y lo levanta y lo hace que se caiga”, dijo Luz Elena para Ventaneando.

Cuando la madre del menor se percató de lo sucedido, auxilió inmediatamente a su hijo y decidió confrontar de forma directa al hombre que lo había lastimado.

Entonces yo me le acerqué y le grité que qué le pasaba y le di una bofetada, porque sino se la doy hubiera perdido la vesícula del coraje, de la impotencia, de la tristeza. Digo, no le pasó nada a Santiago, pero justamente lo que tiene es bajo tono muscular, no tiene buena coordinación.