Luz Elena González sale de la televisión y este es el motivo

Tras seis meses de haber entrado al programa "Aquí contigo", la actriz María Elena González terminó su participación debido a la cancelación del matutino (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

La actriz Luz Elena González saltó a la fama por su participación en el certamen mexicano Nuestra Belleza. A partir de entonces, ha tenido una larga trayectoria en telenovelas y programas de televisión nacional, entre los que destacan La hora Pico y Big Brother. Pero desde 2006 se mantuvo al margen de la conducción en espacios televisivos, hasta que el pasado octubre fue confirmada como presentadora del matutino Aquí Contigo.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Gilberto Barrera, la producción quedará fuera del aire y será reemplazada por un programa que estelarizarán Adela Micha y Maca Carriedo. Esto provocaría que la intérprete mexicana, quien ha conducido programas como Siempre en domingo y Al medio día, esté fuera de la televisión nacional por ahora.

La noticia también fue confirmada por el conductor del matutino, Álex Kaffie: “Un abrazo solidario a mis excompañeras y excompañeros, principalmente para el reparto original: Ximena Córdoba, Ivonne Chávez, Suly Castillo, Gabriela Prieto Diaz Infante y Enrique Alcocer”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Gilberto Barrera anunció la noticia, la cual también fue confirmada por el equipo del programa matutino (Foto: Twitter @GILBArrera)

Luis Magaña, otro conductor de la producción, se pronunció al respecto y mostró su agradecimiento hacia el programa: “Hoy es día de agradecer a la productora Lila Solana, así como a todos los talentosas y compañeros de Aquí Contigo. Ha sido un placer crear un espacio de entretenimiento y diversión con ustedes. Cerramos el ciclo con orgullo y satisfacción”.

Este hecho llegó de forma inesperada, debido a que recientemente Luz Elena González publicó fotografías en el set del programa. Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto. Esta noticia tiene lugar luego de que la intérprete originaria de Guadalajara estuviera en el ojo mediático, debido a sus declaraciones sobre su ex pareja, Rafael Amaya.

El actor que saltó a la fama por El señor de los Cielos fue tendencia a mediados de marzo, esto debido a una publicación de la revista TV Notas, en la cual se le vio a Amaya por las calles de Tijuana muy asustado, gritando y pidiendo ayuda. Por estas imágenes, se especuló que el actor tuvo un ataque psicótico debido a una recaída en su adicción con las drogas.

Luz Elena González mantuvo una relación amorosa con el actor Rafael Amaya en el pasado (Foto: @luzelenaglezz/ Instagram)

En entrevista con el programa Ventaneando, Luz Elena González se pronunció al respecto y aseguró que durante su relación con Amaya, él no sufrió de problemas con sustancias psicotrópicas: “No fumaba, no tomaba. Nos íbamos al gimnasio juntos. La verdad es que comía súper saludable. Yo anduve con él en esa etapa, entonces viajaba mucho por el trabajo. Cuando no estábamos trabajando la pasábamos juntos”.

La actriz también aseguró que dejó de tener contacto con Amaya desde hace 17 años. A pesar de la incomunicación, la actriz comentó que está al tanto de la vida del actor y lamentó la situación que ha protagonizado en medios y redes sociales.

“Para serte muy sincera me apena mucho la situación que está viviendo, por él y su familia. Creo que la salud es lo más importante y lo más valioso que tienen los seres humanos”, aseguró.

Rafael Amaya protagonizó una polémica a mediados de marzo, por la cual se especuló sobre su recaída en problemas de adicción (Foto: Instagram @rafaelamayanunez)

La decisión de hacer pública su adicción fue del mismo Rafael, y respecto a esa situación Luz Elena compartió: “El tema de las adicciones es muy difícil, poder salir de ellas. Al grado al que él al parecer ha llegado, pues es más complicado todavía. Yo espero que se recupere a sí mismo”, concluyó.

