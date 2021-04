Ahorcado y con un navajazo: un famoso ex integrante de “Acapulco Shore” sufrió un intento de asalto

El ex integrante de Acapulco Shore fue víctima de un violento intento de asalto. (Foto: @fernandolozu/ Instagram)

Fernando Lozada, ex integrante del reality show de MTV Acapulco Shore, denunció haber sufrido un violento intento de asalto por parte de tres personas.

A través de un clip que compartió en su Instagram, Lozada contó que tres personas intentaron asaltarlo para despojarlo de sus pertenencias.

“Me defendí, no me robaron nada, pero me pusieron una madriza”, dijo el influencer.

Al tratar de quitarle sus cosas, los asaltantes lo golpearon e incluso lo hirieron físicamente de gravedad, pues iban armados: “Me clavaron una navaja, pero pegaban como niños de cuatro años. El navajazo sí me lo llevé, y la garganta, porque me ahorcaron. No me quitaron nada”, recalcó al mostrar un moretón al centro de su cuello.

Video: @familia_shore / IG.

El exShore recibió 22 puntadas, puesto que la navaja entró de manera muy profunda. Además del ahorcamiento y los golpes, el modelo dijo que también recibió “Una mordida en la espalda”.

La herida de la barbilla fue la más grave, pues acudió de emergencia al hospital para someterse a una operación. “Tuve que ir al hospital a que me reconstruyeran el músculo”, confirmó.

A pesar de las agresiones, Lozada compartió que después de curarse se encontraba muy bien y con buena salud.

Fernado Lozada es uno de los influencers fitness más populares en Instagram. (Foto: @fernandolozu/ Instagram)

Fernando Lozada es uno de los influencers fitness más conocidos del momento, pues a través de sus redes sociales comparte su progreso físico y alimentación, así como el reto 30 fits days, que es un programa de entrenamiento que incluye un plan de alimentación y rutinas personalizadas.

Sin embargo, Fernando Lozada saltó a la fama mucho antes por su participación en Acapulco Shore.

En una entrevista con Karla Díaz para el programa Pinky Promisse, el conductor afirmó que fue en ese proyecto donde forjó grandes amistades, y que a pesar de la naturaleza del show respetó su relación.

Fernando Lozada y Triana Lion tuvieron un hijo en 2020. (Foto: @fernandolozu/Instagram)

Incluso reveló que aunque siempre especificó que estaba casado, una de las integrantes llamada Anahí, lo acosaba, pues insistía en manosearlo e intentarlo besar a pesar de que le dejaba en claro su negativa.

“Cuando Anahí veía a mi esposa se le acercaba y le hablaba super bien, pero cuando ella se iba, se me volvía a encimar”, se sinceró con Díaz. Además de ello, Fer Loza, como le llaman sus amigos, dejó en claro que aquella participante le había parecido muy hipócrita.

Desde antes de su participación en el reality, Fernando se casó con la heatlh coach Triana Lion, con quien tuvo un hijo en julio del 2020. Ambos han compartido fotografías y videos, lo que demuestra lo sólido de su relación, que también se basa en el cuidado físico.

“¡Estamos muy felices de compartir esta noticia finalmente! La alegría y emoción que están todos los días con nosotros es indescriptible, aunque obvio hay días de muchos nervios”, escribió el health coach en Instagram con una fotografía de ambos y una prueba de embarazo positiva.

Fer Loza participó en la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. (Foto: @fernandolozu/ Instagram)

Debido a su desempeño en el área de entrenamiento, el competidor de culturismo participó en la cuarta temporada del programa Exatlón Estados Unidos, una competencia de alto rendimiento donde 20 deportistas tiene que dar lo mejor de sí.

Fer Loza fue integrante importante del equipo rojo de esa edición, y a pesar de una fuerte lesión en la rodilla, se mantuvo siempre al pie del cañón y demostró su gran resistencia.

Aunque el ganador de la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos fue Nate Burkhalter, Fernando Lozada destacó por su impresionante participación y desempeño en una de las competencias más importantes de deporte del continente americano.

