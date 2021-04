Por qué Fernando del Solar se inspiró en Adal Ramones para comenzar su carrera como conductor

Fernando del Solar confesó que Adal Ramones fue la mayor inspiración para su carrera. (Foto: Fernando del Solar/ Facebook)

El famoso ex conductor de Venga la alegría, Fernando del Solar, reveló que una de sus mayores inspiraciones para su carrera es el presentador Adal Ramones, conocido por su trabajo en el programa Otro Rollo.

El argentino afirmó en una entrevista con el programa matutino Sale el sol que fue cuando observó a Ramones conducir programas en televisión quiso hacerlo como él: “Yo decía que me encantaría conducir y ser conductor como este compadre. Me motivó, me inspiró”.

Del Solar también narró que, al llegar a la fama, le provocó mucha emoción conocer al conductor de La Academia: “Por eso el día que lo conocí y se lo platiqué, le dije que estaba muy agradecido”, pues fue una de las más grandes ejemplos para impulsar su carrera.

El también conductor de Sexos en guerra habló de cómo el hecho de haber sido diagnosticado en el 2012 con cáncer de pulmón le cambió la vida, y que canalizó todos los malos pensamientos a lo que se dedica en este momento a lado de su novia Anna Ferró.

Video: Sale el Sol

“Estamos haciendo talleres de transformación, que es lo que últimamente más me apasiona”, compartió, pues se encuentra muy interesado en el tema de la superación personal.

Fue a partir de eso que, sumado a la preocupación por su enfermedad, la pandemia ha sido un golpe fuerte, por lo que el actor decidió compartir lo que lo ha ayudado a salir adelante. “Armé como un decálogo de los diez pasos y diez herramientas importantes que a mí ayudaron a salir adelante y que me parece genial en esta época tan dramática que estamos viviendo compartir estas herramientas”, afirmó en la entrevista.

El actor aseguró que su forma de lidiar con sus problemas emocionales es a través de sus acciones, por lo que “La sanación o mi sanación completa se da cuando yo empiezo a dar y a compartir”, afirmó.

Del Solar confirmó que está en una de las mejores etapas de su vida, pues en los años pasados vivió experiencias duras, como lo fue el divorcio con la conductora Ingrid Coronado.

Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer de pulmón en 2021. (Foto: Instagram @fernandodelsolar)

El romance de los conductores se dio cuando Fernando rompió su compromiso con Ivette Hernández y comenzó con una relación de amistad que se fue transformando a lo largo de los años.

La pareja tuvo dos hijos, Luciano y Paolo, y justo en el año del nacimiento de este último fue cuando el ex conductor de Hoy recibió el diagnóstico de padecer Linfoma de Hodgkin, por lo que se sometió a numerosos y dolorosos tratamientos.

Tres años después, la pareja anunció su separación, que según palabras de Fernando ha sido uno de los episodios más dolorosos de su vida, pues Ingrid era su mejor amiga. De esta manera, Del Solar tuvo que enfrentar su enfermedad y la ruptura al mismo tiempo.

En su momento, el intérprete de “Daniel Altamirano” en la telenovela Perla confesó que fue su mismo padecimiento el que le hizo darse cuenta de que su tiempo en aquella relación había terminado. También afirmó que la situación lo sobrepasó y muchas veces no supo cómo enfrentarlo.

Fernando del Solar y su actual pareja Ana Ferró (Foto: Twitter @rvanguardia)

Fernando compartió en el programa Venga la Alegría en el 2019 que la ruptura no estuvo enteramente relacionada con su tratamiento, pues Ingrid estuvo presente, pero en algún punto la convivencia se tornó difícil.

A pesar de las dificultades, tanto Del Solar como Ingrid Coronado lograron entablar una relación amistosa para mantener las cosas en calma en cuanto a los hijos que tienen en común, a pesar de que han existido altibajos.

Un año después de esa ruptura, Fernando comenzó una relación con su actual pareja, Anna Ferró, con quien ha confesado tiene planes aún para casarse y con quien su vida se encuentra bastante estable.

