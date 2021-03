Entre Loret de Mola y su despido de “Primero Noticias”: Laura G se confesó con el Escorpión Dorado

Video: YouTube / PelucheEn ElEstuche

A pesar de que actualmente Laura G se ha posicionado como una de las conductoras más queridas por el público de Venga la Alegría, su estancia en el programa matutino inició en septiembre de 2019. Antes, la reportera de espectáculos tuvo una amplia trayectoria en Televisa, donde acumuló diversas polémicas, como la supuesta relación que mantuvo con Carlos Loret de Mola o el “zape” que le dio a su compañera Martha Guzmán en Primero Noticias.

En entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, la conductora recordó estos eventos y también reveló cómo fue su contrato de exclusividad con Televisa: “Yo estaba en el noticiero, un día me mandan a hablar para el tema de la exclusividad. Entonces me dicen ‘me sobraron cinco mil pesos’, pero para mí era la exclusividad”.

“Cobraba en el noticiero y la exclusividad era un contrato en donde hagas o no hagas te van a dar, pero más allá de que te den el dinero, lo importante es poder decir ‘soy exclusiva de Televisa’”. agregó.

La conductora de "Venga la Alegría habló acerca de su conflicto con su ex compañera de "Primero Noticias", Martha Guzmán (Foto: Instagram / @lauragii)

En cuanto al suceso que protagonizó junto con su ex compañera Martha Guzmán, Laura G aseguró que se trató de un malentendido. Sin embargo, eso no evitó su salida de Primero Noticias: “Durante mucho tiempo estuve ahí, me corrieron del noticiero. Hubo un tema de que yo le había dado un zape a una compañera, entonces dijeron: ‘aquí es un noticiero, no una verdulería, entonces se van las dos”.

Tras esta respuesta, Laura G fue cuestionada acerca de su relación actual con Carlos Loret de Mola, de quien fue compañera en el noticiero de Televisa, a lo que ella respondió en tono de broma: “cabañas nada, ya pura ciudad mejor”. Esto en referencia a cuando ambos comunicadores fueron captados por la revista TV Notas juntos en una cabaña escondida en la Marquesa, Estado de México.

Este evento desató mucha polémica debido a que se rumoreaba que Laura G y Loret de Mola mantuvieron una relación por más de un año, a pesar de que él estaba casado. Tiempo después, la presentadora de Venga la Alegría desmintió los rumores y confesó que sí fueron a la cabaña, pero que ahí se encontraba todo el equipo del programa.

Laura G afirmó durante una emisión de "Venga la Alegría" de 2020 que aún es juzgada por las polémicas en las que se ha visto envuelta (IG: lauragii)

En otras ocasiones, Laura G ha insinuado que se le relaciona con aquella polémica y que ella resultó ser la más afectada: “No se vale que te sigan juzgando por un error y te lo siguen recalcando, pareciera que les hiciste daño a todo mundo”, dijo en una emisión de Venga la Alegría de 2020.

“Fueron años de mucha tristeza, de aceptar lo que pasó, de pedirle perdón sobre todo a mis papás, de pedirme perdón a mí misma, eso fue mi sanación”, agregó. La conductora dijo que decidió compartir su mensaje a las mujeres porque México es un país machista, donde ellas siempre son señaladas y lamentó que aún hoy reciba mensajes de otras mujeres atacándola. “Si se equivoca una mujer es la peor persona que existe en el mundo. Si se equivoca un hombre se le aplaude, se le perdona”.

También fue en una emisión del programa de TV Azteca pero de 2019, donde detalló a fondo lo ocurrido con Martha Guzmán: “La abrazo, sin querer le pego, le doy el famoso zape y hasta ahí quedó, tres semanas después me dicen que hay una demanda en recursos humanos, (...). Entonces, empezó un ataque de dimes y diretes de los medios hasta que decidieron que teníamos que salir. Recuerdo muy bien cuando nos dijeron ‘tienen que salir porque es un noticiero, no pueden haber este tipo de escándalos”, recordó.

La conductora afirmó que México es un país machista y afirmó que las mujeres son más señaladas en comparación de los hombres (IG: lauragii)

