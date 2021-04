Demi Lovato recreó en un videoclip la noche en la que casi muere de sobredosis

Demi Lovato recreó la noche de su sobredosis para el videoclip de su canción “Dancing With the Devil”

El últimp videoclip de la cantante Demi Lovato, “Dancing With the Devil”, es una recreación momento a momento de la madrugada del 24 de julio de 2018 en la que sufrió una sobredosis casi mortal.

La revista Entertainment Weekly informó que a los espectadores se les muestra una descripción precisa del aterrador roce de Lovato con la muerte, desde su fiesta en un bar hasta cuando está tendida en una camilla camino al hospital.

Dirigido por la cantante, junto con Michael D. Ratner, quien también hizo su serie documental “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, el clip es preciso hasta el más mínimo detalle, incluida la misma ropa, maquillaje y peinado que tenía la noche en la que consumió heroína adulterada con fentanilo, dijo Entertainment Weekly. El video, dijo la cantante, es una catarsis.

Las imágenes publicadas en línea por el mencionado medio muestran un adelanto del detrás de escena de Lovato filmando el video, incluida una foto de la cantante y actriz cubierta por una sábana con círculos oscuros maquillados alrededor de los ojos. En sus redes sociales, la artista compartió un breve clip para anunciar su estreno la noche de este jueves.

El adelanto del nuevo videoclip de Demi Lovato

“A veces, ser descriptivo puede ser desencadenante, pero esa es la triste, triste verdad de lo oscuro que puede volverse”, dijo Lovato sobre el proceso de grabación del video.

En su nueva serie documental, que se puede ver en YouTube, Lovato reveló que la encontraron desnuda y azul en julio de 2018 después de una sobredosis de un cóctel de heroína y oxicodona mezclada con fentanilo. Fue trasladada de su casa de Hollywood Hills al hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles y sufrió tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco.

Los accidentes cerebrovasculares le causaron daño cerebral permanente y dejaron a la artista con puntos ciegos en su visión que la incapacitaron para conducir.

“Tengo mucha suerte de estar viva”, dijo Lovato en su programa. “Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más, y si mi asistente no hubiera venido, no estaría aquí hoy”.

La cantante de “Sober” también confesó que fue agredida sexualmente y “dejada por muerta” por el traficante que le entregó las drogas que casi terminan con su vida a los 25 años. “No solo tuve una sobredosis. También se aprovecharon de mí”, sentenció.

Al llegar al hospital, los médicos le consultaron si había tenido relaciones sexuales consensuadas esa noche. Aunque en ese momento ella contestó que sí, al hablar del tema en el documental contó con precisión cómo fue todo: “Tuve un flash de él encima de mí. Vi ese destello y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis que caí en la cuenta de que no estaba en un estado mental como para consentir nada”.

Demi Lovato decidió contar los peores momentos de su vida en un crudo documental para YouTube

Lovato también compartió otra desgarrador y crudo relato: a los 15 años fue agredida por un compañero cuando era parte del elenco de Disney Channel: “Cuando era adolescente, estuve en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación”.

La cantante comentó recientemente que se identifica como pansexual y está abierta a una pareja masculina o femenina. “Soy tan fluida ahora, y una de las razones por las que soy tan fluida es porque estaba muy encerrada”, declaró en “The Joe Rogan Experience”.

Su séptimo álbum, “Dancing With the Devil ... The Art of Beginning”, sale a la venta el viernes.

