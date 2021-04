Del drama al terror: recomendaciones de series para ver durante el puente de Semana Santa

Fotos: HBO / Netflix / Disney + / Amazon Prime Video

Un cazarrecompensas que viaja por el espacio exterior, un grupo de superhéroes corruptos que abusan de su poder, el misterio de un asesinato o una distopía donde las mujeres son divididas por su capacidad para embarazarse, son algunas de las premisas de series distribuidas en las principales plataformas de streaming, ideales para maratonear durante el puente de Semana Santa.

Si decides no salir durante estas vacaciones y prefieres conocer una nueva historia desde la comodidad de tu casa, descubre esta lista de 8 series que van desde el drama hasta el terror y se encuentran en Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO Max y Disney +:

THE HANDMAID´S TALE

The Handmaid's Tale explora un futuro distópico no muy alejado de la realidad (Foto: Hulu / MGM Television)

Basada en la novela de la escritora canadiense Margaret Atwood, esta serie explora un futuro distópico en Estados Unidos donde la tasa de natalidad se ha reducido de manera alarmante. Esta situación, entre otras como el calentamiento global, condujo a una Guerra Civil que derivó en un gobierno teocrático y totalitario, donde las mujeres no gozan de ningún derecho y están segmentadas en dos grupos: estériles y fértiles. Estas últimas reciben el nombre de “criada” y son educadas para ser violados en rituales religiosos.

La producción original de Hulu está por estrenar su cuarta temporada el próximo 29 de abril, la cual contará con un reparto liderado por: Elisabeth Moss, Yvone Strajovski y Anne Dowd.

LUIS MIGUEL: LA SERIE

La segunda temporada de Luis Miguel: la serie resolverá algunos de los más grandes misterios planteados en la primera parte (Foto: Netflix)

Faltan pocas semanas para que se estrene la segunda temporada de Luis Miguel: La serie y si no has visto la primera parte, es el momento ideal para ponerte al corriente. La historia explora la vida de El Sol de México, la cual estuvo llena de polémicas y marcada por la tragedia.

De acuerdo con el más reciente adelanto, la producción original de Netflix se enfocará en la época de oro del cantante y su inevitable declive. También explorará eventos como su colaboración con Frank Sinatra, el encuentro con su hija y el escándalo de su hermano Sergio Basteri.

El tráiler de esta temporada dejó claro que durante esta entrega se resolverán algunos de los misterios más grandes de la vida de Luis Miguel, como la desaparición de su madre, Marcela Basteri, quien fue vista por última vez a mediados de agosto de 1986 en un aeropuerto italiano.

THE BOYS

The Boys y su deconstrucción del arquetipo del superhéroe (Foto: Twitter @theboys)

La cultura de los superhéroes ha tomado un protagonismo indiscutible en la industria audiovisual durante los últimos años, pero no todas las historias se concentran en Marvel y DC. En el universo de The Boys, se deconstruye el arquetipo del superhéroe y plantea la pregunta ¿qué pasaría si usaran sus habilidades para un beneficio propio y no para el bien común?

Los Siete es el principal grupo de “héroes” en la serie y está bajo las órdenes de un poderoso corporativo, el cual los comercializa y monetiza su imagen. A pesar de tratarse de una ficción, plantea una posibilidad muy realista de qué sucedería si existieran “los súper”.

La producción original de Amazon Prime cuenta con dos temporadas y está confirmada una tercera.

EUPHORIA

En la ficción, Zendaya interpreta a Rue Bennet y Hunter Schafer a Jules (Foto: HBO)

Producido por HBO y estrenado en julio de 2019, este drama adolescente explora temas como las drogas, el sexo, la prostitución, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad. Su apartado visual con luces neón se ha adaptado muy bien a la época actual y tiene un tratamiento bastante maduro sobre las situaciones que retrata.

Entre tanto contenido de enfocado a un público juvenil, la serie se posiciona como una alternativa que muestra otra perspectiva de cómo abordar los problemas que se sufren en la adolescencia.

THE MANDALORIAN

Baby Yoda y Mando en The Mandalorian, la serie de Star Wars (Foto: Netflix)

¿Qué más se puede decir sobre el gran éxito de Disney+? Llegó como la ampliación que tanto necesitaba el universo de Star Wars y se ha colado como una de las favoritas del público, especialmente para los amantes de la saga. La historia toma lugar cinco años después de El regreso del Jedi y sigue a un solitario cazarrecompensas, cuya vida tendrá un abrupto giro cuando conoce a un tierno ser.

La producción protagonizada por Pedro Pascal ha estado en boca de todos y posicionó a Baby Yoda como uno de los personajes más comercializables de la saga.

¿QUIÉN MATÓ A SARA?

Luego de cumplir una larga condena en la cárcel por un crimen que no cometió, un hombre buscará cobrar venganza. (Foto: EFE/Netflix)

El thriller de Netflix comienza con la impactante muerte de Sara en un fin de semana de fiesta. Alex, su hermano, es encarcelado injustamente durante 18 años. Tras cumplir su condena, saldrá en búsqueda de venganza.

La serie protagonizada por Ximena Lamadrid, Manolo Cardona y Alejandro Nones, se estrenó el pasado 24 de marzo y lleva varios días en el lugar número 1 del top 10 de de los audiovisuales más populares en México dentro de la plataforma de streaming.

MODERN LOVE

Esta serie a antológica de Amazon Prime está basada y toma el nombre de la columna semanal de The New York Times, la cual ha recopilado historias de amor que le proporcionan sus lectores. Cada episodio explora el mismo concepto: el amor, pero lo retrata en su diferentes y variadas posibilidades. Amor platónico, sexual, romántico, de pareja, familiar y propio, son algunas de las formas que se explora sobre este concepto universal. Actualmente la producción cuenta con dos temporadas y la tercera aún no tiene su fecha de estreno confirmada.

La serie explora las distintas formas en las que se puede manifestar el amor (Foto: Amazon Estudio)

MARIANNE

La serie de terror e Netflix fue cancelada tras su primera temporada (Foto: Twitter @netflixlatinoametica)

Perteneciente al género de terror, esta producción francesa cuenta la historia de una novelista de libros, quien comienza a ser acosada por un personaje que ella misma creó. A pesar de tener una buena recepción por parte del público, Netflix canceló la serie y la posibilidad de una segunda temporada.

