Chet, el hijo más polémico de Tom Hanks: acusado de golpeador, con un abultado prontuario de escándalos y un pasado de adicciones

Tom Hanks con su familia: Colin Hanks, Rita Wilson, Elizabeth Hanks, Chet Hanks y Truman Hanks en los Golden Globes (Shutterstock)

Tom Hanks es, sin lugar a dudas, uno de los actores más queridos del cine. Junto a Rita Wilson ha formado uno de lo matrimonios más estables de Hollywood y nunca estuvieron envueltos en un escándalo. Sin embargo, como en todas las familias, siempre hay problemas. Uno de los cuatro hijos de la pareja, Chet Hanks, acusó a su ex novia de agredirlo con un cuchillo en la cabeza y grabó con su teléfono el momento de la pelea.

El video que difundió el sitio TMZ muestra el instante en el que la joven le lanzó un golpe a Hanks cuando él la está siguiendo con la cámara del móvil. Luego de algunos segundos de confusión, con la pantalla en negro, el actor reaparece con sangre en su rostro.

Tras el hecho, Hanks dice que lo lastimó con un cuchillo. Su ex, Kiana Parker, se defiende y dice que él fue quien inició la pelea. En el final del video, el actor denuncia que Parker le sacó su tarjeta de crédito para pagar el alquiler. “Ella está así porque la atrapé robando mi dinero”.

Captura del video de Chester Hanks, hijo del actor de Holllywood

El incidente tuvo lugar en la casa de Hanks en Sugarland, Texas, el 8 de enero, de acuerdo a lo que publicó el sitio Page Six. Habría ocurrido cuando él estaba en la propiedad y la mujer llegó junto a varios amigos para hacer la mudanza de sus cosas. El actor llamó a la policía para denunciarla. Luego, acusó formalmente a Parker por agresión y robo.

Según documentos judiciales obtenidos por el citado medio, la mujer declaró que Hanks fue violento con ella y obtuvo una orden de restricción. En uno de los detalles que dio en ese testimonio, ella aseguró que volvió violento con ella por primera vez en octubre de 2020 mientras el actor estaba en Nueva Orleans filmando la serie de Showtime, “Your Honor”. De acuerdo al expediente, publicado en los medios estadounidenses, cuando intentó salir de su habitación de hotel él le lanzó una botella y la llamó “perra negra del ghetto” .

“La otra semana las cosas se pusieron más oscuras”, expuso ella, de acuerdo a lo que está en el expediente. Según la declaración jurada, presentada el 12 de enero por Kiana Parker, el actor amenazó con “volarle los sesos” y luego quitarse la vida.

El representante legal del actor negó que lo que denuncia Parker sea cierto. “Lo hizo sangrar profundamente. Todo está registrado en un video, que es indiscutible y cuenta toda la historia. Sus afirmaciones son completamente falsas, inventadas y ficticias”, comentó.

Chet Hanks en la serie "Empire" en el 2018 (Foto: Shutterstock)

El músico y actor Chester Marlon Hanks, de 30 años. no tiene nada que ver con las carreras tranquilas de sus padres, ni de sus hermanos mayores, el actor Colin, de 42 años, y la reconocida escritora Elizabeth Ann, de 38, que son hijos de un primer matrimonio de Tom con Samantha Lewes; que murió a la edad de 50 años de cáncer de hueso. Ni con el bajo perfil de su hermano Truman, hijo como Chet, del segundo matrimonio de Hanks con Wilson.

Aunque de un modo inestable, Chet siempre se ha dedicado a la actuación y a la música.

Hace poco también trabajó en las series “Empire” y “Shameless”. En los últimos años le ha dado muchos dolores de cabeza a su famoso padre, conocido por bajo perfil. Fanático del rap, el hijo del actor ha hablado abiertamente sobre su lucha contra las drogas y llegó a estar buscado por la policía británica tras destrozar la habitación de un hotel.

Además, ahora se suma que salió a la luz la demanda cruzada interpuesta por él y su ex pareja, en la que ambos se acusan de haber maltratado física y verbalmente al otro.

Chet Hanks en los Globos de Oro 2020 (Shutterstock)

El dos veces ganador del Oscar se estrenó en la paternidad con Colin, el más conocido de todos ya que ha forjado una exitosa carrera tanto en películas como en televisión. Ha trabajado de manera constante en programas como “Roswell”, “Mad Men” y “Life in Pieces”, y obtuvo una nominación al Emmy por su papel de Gus Grimly en “Fargo”. También apareció en las películas de “Jumanji” y dirigió el documental “All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records”, que recaudó fondos a través de una campaña de Kickstarter. Se casó con la publicista Samantha Bryant en 2010 y tienen dos hijas, Olivia y Charlotte.

Le sigue Elizabeth, que trabajó cuando era una niña en las películas de su padre “Forrest Gump” y “That Thing You Do!”, pero giró hacia la palabra escrita y se graduó de la escuela Vassar con un título en Lengua y Literatura inglesas, y trabajó como editora de noticias en el Huffington Post. Ahora está a punto de publicar su primera novela infantil, llamada “Piper Peregrine Vs. The Consortium For Better Thinking.”

Truman, de 25 años, es el más pequeño de los hijos de la pareja, y también trabaja en la industria del cine, aunque detrás de las cámara. El graduado en Stanford fue un aprendiz en el departamento de cámara en “Babylon Berlin” y ha trabajado en producciones muy recientes como “Black Widow” y la próxima “West Side Story”, ambas pendientes de estreno.

