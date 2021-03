Quién es el ganador de “La Voz México” que perdió su premio en un fraude

Fernando Sujo, último ganador de La Voz México piensa haber perdido 500 mil pesos de su premio en un fraude

Fernando Sujo, el último ganador de La Voz México, utilizó gran parte del premio obtenido en el reality en la remodelación de su casa en Torreón, Coahuila, pero denunció en redes sociales ser víctima de un presunto fraude por parte de la empresa encargada de las mejoras de la propiedad.

El cantante compartió en una publicación en Facebook que había contratado al arquitecto Victor Barocio para construir un cuarto estudio en la parte superior de su vivienda. Fue a la empresa Proyectos E Instalaciones Barocio a la que Sujo le pagó 500 mil pesos para realizar la construcción.

La obra tuvo que ser detenida en enero debido a que los trabajadores supuestamente enfermaron de Covid-19. Se esperaba que el trabajo se retomara después de un mes, pero cuando Fernando Sujo intentó ponerse en contacto con el arquitecto debido a que nadie volvió a presentarse en febrero, no recibió respuesta.

Tanto Fernando Sujo como su madre intentaron por diversos medios ponerse en contacto con Victor Barocio, pero no obtuvieron éxito, incluso el arquitecto los bloqueó de sus redes sociales. “Hemos estado mandándole muchísimos mensajes en todas sus redes sociales, a su teléfono y a su teléfono de casa. Ya mi familia ha ido a buscarlo a su domicilio y no hay respuesta”, expuso Fernando Sujo.

Fernando Sujo pide ayuda a los conocidos del arquitecto para tener contacto con él y solucionar la situación (Facebook Fernando Sujo)

Fernando Sujo fue parte del equipo de Christian Nodal en 2020 durante la segunda temporada de La Voz, producida por TV Azteca. Sorprendió desde el inicio del programa por ser un joven lagunero de 16 años que estudiaba la preparatoria. Confesó que en ocasiones anteriores había intentado ser parte de La Voz Kids, pero a pesar de su talento, no era aceptado por su altura, que no lo hacía ver como un niño.

El joven lagunero, al ser el vencedor de La Voz, planeó invertir su premio en seguir su carrera como cantante, terminar el bachillerato para estudiar después música y canto, y construir un cuarto para él en la parte superior de su casa.

Fernando Sujo dio a conocer que el arquitecto Barocio ayer se puso en contacto con su mamá, Laura Sujo, a través de su cuenta de Facebook personal. El arquitecto buscó disculparse con la familia, pues dijo que atravesó muchas situaciones que le impidieron continuar con su trabajo, además de no realizar bien la cotización que les había dado en un principio, por lo que les pidió un poco más de tiempo para pedir un préstamo y continuar en la obra. Tanto el cantante como su madre dudan de la veracidad de esta información.

Actualmente la página en Facebook de la empresa Proyectos E Instalaciones Barocio no existe y Fernando Sujo teme haber sido estafado, pues aunque el arquitecto promete retomar la construcción en la casa de los Sujo, las excusas que dio dejan mucho qué desear.

Fernando Sujo ganó la segunda temporada de La Voz, bajo la guía de Christian Nodal (Instagram @lavoztvazteca)

Laura Sujo, en entrevista para Multimedios Live, declaró que Barocio le dijo que no había podido responder sus mensajes porque no contaba con un celular ni internet, además de estar a travesando una difícil situación económica, inclusive tenía que ir a una café-internet para contactarse con ella. Laura cuestiona esta versión de los hechos, pues los mensajes los recibió a las 4 a.m., nunca le explicó por qué bloqueó tanto ella como a su hijo de sus redes sociales y nunca lo han podido localizar en su domicilio.

Fernando ahora se encuentra trabajando en un proyecto en la Ciudad de México, y espera que a su regreso a Coahuila la situación mejore, por ello pidió apoyo a través de redes sociales para poder encontrar al arquitecto Victor Barocio o verificar que no ha sido estafado.

