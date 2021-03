El regreso de Sabrina y El Príncipe del Rap a TV Azteca: qué fue de sus protagonistas

A partir del 12 de abril, TV Azteca tendrá en emisión las noventeras "Sabrina, la bruja adolescente" y "El Príncipe del Rap" (Foto: Instagram / @nievejon3 @espaciovippty)

La década de los noventa marcó a varias generaciones con sus contenidos televisivos y algunos de ellos fueron tan emblemáticos que vuelven en pleno 2021 para llenar de nostalgia a quienes los recuerdan, por lo que ahora será el turno de las series Sabrina, la bruja adolescente y El Príncipe del Rap.

A partir del próximo 12 de abril, ambos contenidos serán parte de la barra de TV Azteca -quienes se han dedicado a traer al presente exitosos programas como anteriormente hicieron con Animaniacs, Pinky y Cerebro o Dawson’s Creek-. Mientras que la aprendiz de bruja, protagonizada por Melissa Joan Hart, junto a Caroline Rhea y Beth Broderick, volverán de lunes a viernes a las 14:30 horas, al terminar lo hará Will Smith, James Avery, Tatyana Ali, Karyn Parsons y Alfonso Ribeiro, a las 15: 30 horas.

En sus seis temporadas, El Príncipe del Rap contó con algunas estrellas invitadas como B.B. King, Queen Latifah, Oprah Winfrey, Hugh Hefner, Quincy Jones o Donald Trump. En cambio, en las siete en que Sabrina estuvo al aire aparecieron famosos del momento de la talla de Usher, Backstreet Boys, Britney Spears, RuPaul o Nsync.

Will Smith formó parte de la reunión del elenco para HBO Max el año pasado (Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo)

En el presente, Will Smith -quien dio vida al proyecto entre 1990 y 1996- se ha convertido en uno de los actores más influyentes en Hollywood destacando en cada papel que desarrolla, ya sea en la trilogía Hombres de negro, o en filmes como Soy leyenda o En busca de la felicidad, actuación con la que consiguió una nominación a los premios Oscar en 2007.

Tras una reunión de reencuentro que se desarrolló en noviembre de 2020 con parte del elenco de El Príncipe del Rap, para HBO Max, el elenco recordó anécdotas del joven que se muda a vivir con sus tíos a Bel-Air. El gran ausente fue James Avery, quien falleció a los 68 años por complicaciones luego de someterse a una operación a corazón abierto.

Otra de sus protagonistas fue Karyn Parsons, quien continuó con la actuación en series como The job, al lado de Denis Learly; mientras tanto, Alfonso Ribeiro se hizo de dos premios en la Toyota Grand Prix además de poner su voz a series como Spider Man o aparecer en Big Time Rush; Tatyana Ali se inmiscuyó en la industria musical, aunque también forma parte de filmes como Glory Road.

Melissa Joan Hart ese unió al elenco de The Casagrandes el año pasado (Foto: Captura de pantalla)

Aunque Netflix hizo su propia producción El mundo oculto de Sabrina, donde la encargada de dar vida a la bruja fue Kiernan Shipka, y que se basó en la serie que se emitió entre 1996 y 2003, algunos fanáticos de la emisión original hicieron sus comparaciones, como la falta del carismático gato Salem.

Su actriz principal, Melissa Joan Hart, no volvió a un proyecto de tal éxito, aunque no se alejó de la actuación y en los últimos años fue contratada por Netflix para El secreto de Nick; además, también se ha desarrollado como directora como en The Watcher in the Woods. En la televisión participó en algunos episodios para Law & Order: Special Victims Unit y The Casagrandes, a la que se unió el año pasado.

Caroline Rhea y Beth Broderick -las tías Hilda y Zelda- han seguido sus carreras. Rhea accedió a formar parte del remake de la bruja adolescente, además de prestar su voz a series como Phineas y Perb y Broderick siguió su carrera en películas como Man of the year, Fool Rush in o series como Supernatural.

