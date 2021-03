Demi Lovato usó su compromiso con Max Ehrich para demostrar que estaba bien

Demi Lovato reveló que usó su compromiso para hacer creer engañar al mundo de que se encontraba mucho mejor (Foto: Especial)

Después de una sobredosis y el haber estado en rehabilitación, Demi Lovato usó su compromiso con Max Ehrich para engañar al mundo, e incluso a ella misma, de que se encontraba mucho mejor.

En una entrevista para la revista Entertainment Weekly (EW), la cantante habló acerca de lo que la motivó a vivir con su novio, comprometerse y romper el compromiso en una cuestión de meses.

“Realmente me engañé a mí misma, porque era lo más seguro y esperado. Obviamente, me quería profundamente la persona (Max), pero había algo dentro de mí que decía: ‘Tengo que demostrarle al mundo que estoy bien’. Ahora que no estoy comprometida o casada y estoy bien, pienso, ‘Guau. ¿No es eso mucho más empoderador?’ No es esta falsa sensación de seguridad”, expresó la intérprete.

De acuerdo con Lovato, el anillo de compromiso que utilizó hizo la ilusión de una buena relación un poco más “real”, pues hacía parecer al mundo que era una persona más estable. No obstante, con el tiempo se dio cuenta de que solo eran apariencias y no era realmente como se sentía.

La cantante describió su compromiso como una falsa sensación de seguridad (Foto: @maxehrich)

“Además, el tamaño de ese anillo lo hizo realmente real. En el segundo en que lo me lo quité, pensé: ‘¿Sabes qué? Estoy bien. No necesito eso’ Simplemente no necesito un objeto en mi dedo para hacerme sentir como si tuviera mi mierda en orden. Parece estabilidad, pero no significa que lo sea”, agregó.

La también actriz añadió que ella se ha dado cuenta que la mejor estrategia para crecer en lo personal, no es quedarse en un mismo lugar siempre, sino moverse por la vida.

“En realidad no crezco a través de la estabilidad. Encuentro que me gusta vivir no en el caos o la crisis, sino en la fluidez. No es [estar] estancado y quieto en un ideal o una tradición que nos impuso el patriarcado”, afirmó.

Fue en julio del año pasado cuando Lovato y el actor anunciaron su compromiso en una romántica petición de mano en la playa en la Lovato luce un impresionante anillo. En unas imágenes en blanco y negro tomadas en la playa, luciendo un vestido blanco, la cantante y actriz explicó en ese entonces en su cuenta de instagram que para ella la palabra “pareja” tenía otro sentido.

La cantante se sintió mejor al terminar la relación (Foto: @maxehrich)

Sin embargo, el cuento de hadas no duró mucho para la pareja, pues dos meses después de haber anunciado su compromiso, la pareja decidió terminar su relación.

De acuerdo a lo que una fuente le reveló a la revista People en septiembre pasado, esta decisión fue tomada para que ambos se puedan dedicar a sus respectivas carreras. Pero, en otras versiones parece ser que la relación se deterioró después de que terminó la cuarentena. Durante los primeros meses de su relación, ambos pasaron el aislamiento juntos en Los Ángeles, una situación que los mantuvo muy felices.

“Demi y Max estuvieron básicamente juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante meses. Vivían en una burbuja sin estrés y todo era simplemente divertido. Ahora ambos están trabajando y en costas separadas”, reveló la revista.

Esta noticia llegó una semana después de que los amigos y familiares de la cantante comenzaron a expresar preocupación por las verdaderas intenciones del actor de telenovelas. Varios tuits surgieron en línea evidenciando que la hermana de la cantante, Dallas Lovato, así como sus amigos más cercanos Matthew Montgomery y Max Lea dejaron de seguir al actor en sus redes sociales. Por su parte, Lovato había dejado de interactuar en el Instagram de Ehrich días atrás.

La gente alrededor de la cantante no confiaba en el actor (Foto: @maxehrich)

Según lo que otra fuente le compartió a E! News, la relación de la pareja comenzó a ir en picada unas semanas antes de que Ehrich tuviera que viajar a Atlanta para filmar un nuevo proyecto. El sitio en línea reportó que Lovato viajó con su prometido para estar juntos mientras él trabajaba, pero tiempo después ella regresó a su hogar.

