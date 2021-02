“Me siento más libre”: Demi Lovato explicó por qué su nuevo corte es más que un simple cambio de “look”

Demi Lovato (Foto: Instagram@ddlovato)

La cantante Demi Lovato decidió modificar su look e indicó que la hace sentirse libre.

“Me siento más auténtica de lo que soy”, dijo la intérprete de 28 años durante su participación en el programa de Ellen DeGeneres. Cabe señalar que Lovato usa corto el cabello desde noviembre y en su cuenta de Instagram compartió imágenes y escribió: “Hice una cosa”.

Añadió: “Solía usar mi cabello para esconderme detrás […] Cubría mi cuerpo. Así que cuando comencé a hacer todo este trabajo en mí misma, pensé: ‘¿Qué es algo a lo que me he aferrado toda mi vida y que necesito dejar ir?’ Y fue eso”.

La artista ha hablado sobre su salud mental y trastorno alimenticio, mientras que en su documental “Dancing with the Devil” narra sobre los tres derrames cerebrales y un ataque al corazón que sufrió cuando fue hospitalizada por una sobredosis de drogas en el 2018.

(Foto: Instagram@ddlovato)

Lovato, de 28 años, contó que los médicos le “dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más”. El documental estará disponible en YouTube el 23 de marzo.

Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión. Durante mucho tiempo me costó leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que sucedió como dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa

“Me enfrenté a muchas consecuencias y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro”, agregó Lovato. “Estoy muy agradecida de ser alguien que no tuvo que hacer mucho en rehabilitación. La rehabilitación vino por el lado emocional”.

Aunque la cantante de “Sorry Not Sorry” habló abiertamente de su adicción a las drogas y el alcohol en el pasado, dijo que el público no sabía mucho acerca de su sobredosis y las presiones que la llevaron a eso.

(Foto: Reuters/Steve Marcus/Archivo)

En 2018, la exestrella infantil de Disney Channel fue hallada inconsciente en su casa de Hollywood Hills por una sobredosis de opioides mezclados con fentanilo, según reportes.

Apenas unas semanas antes había lanzado una canción llamada “Sober” en la que cantaba sobre una recaída luego de seis años de sobriedad.

“Durante los últimos dos años, he escuchado muchas historias sobre mi vida y lo que la gente piensa que sucedió. Quería dejar las cosas claras y revelarlo a mis fans”, refirió Lovato.

La cantante ha dicho en el pasado que sufría desórdenes alimenticios y que comenzó a usar cocaína por primera vez cuando tenía 17 años. Entró a rehabilitación a los 18 años y fue diagnosticada con trastorno bipolar.

(Foto: Reuters/Mike Blake)

El documental de cuatro partes incluirá a Demi Lovato hablando sobre traumas pasados de su vida y las presiones de cumplir con las expectativas en el negocio del entretenimiento.

Lovato hizo su gran regreso público en el show de los Premios Grammy en enero de 2020 y ahora es portavoz de la aplicación de salud mental Talkspace.

Con información de Reuters.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: