Qué le pasó a Salma Hayek: sorprendió con una foto que dejó ver un percance en su cuerpo

Una impresionante fotografía que publicó Salma Hayek un día antes (Foto: Instagram @salmahayek)

En la tarde de este 23 de marzo, la actriz Salma Hayek subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde está leyendo sobre la pintora mexicana Frida Kahlo; en la imagen se le ve descansando en un vestido ligero en color gris y trae puesta en su tobillo una pulsera de gel para enfriar las articulaciones.

“La mejor lectura cuando te falseas un tobillo, es un libro sobre Frida” escribió en el mensaje con el que acompañó la imagen, pues parece que tuvo un incidente leve en la articulación, así que compartió con sus casi 18 millones de seguidores su momento de reposo en un sillón blanco con algunas plantas alrededor.

La publicación de Salma Hayek alcanzó hasta el momento más de 200,000 “me gusta” dentro de esta red social, algunos de los comentarios de sus admiradores se mostraron preocupados porque la actriz se falseó el tobillo, pero también escribieron mensajes con corazones haciendo referencia a su belleza.

La publicación de la actriz donde compartió que se falseó el tobillo y descansa mientras lee sobre Frida Kahlo (Foto: captura de pantalla de Instagram @salmahayek)

El libro que está leyendo Salma se llama Frida en América: El creativo despertar de una gran artista (Frida in America: The Creative Awakening of a Great Artist, en su idioma original) y está escrito por Celia Stahr.

En 2002 la actriz protagonizó a la pintora mexicana en la película biográfica Frida: matices de una pasión, dirigida por Julie Taymor, en el año siguiente la producción fue nominada a seis Premios Óscar, entre ellos Salma Hayek estuvo contemplada para Mejor Actriz, al final la cinta ganó dos galardones: el de Mejor maquillaje y Mejor banda sonora.

La trama de esta cinta giró en torno a la vida de Frida Kahlo, una mujer cuya existencia quedó marcada por un accidente en su adolescencia, situación traumática que plasmaría en sus pinturas como Las dos Fridas, la película se adentró en la larga y complicada relación con su marido y también pintor Diego Rivera así como su controvertido e ilícito romance con el filósofo León Trotsky.

La pintora Frida Kahlo a quien Salma Hayek protagonizó en 2002 (Foto: INAH)

La actriz veracruzana continuamente comparte con sus casi 18 millones de seguidores las fotografías en donde presume sus curvas, así como su vida cotidiana, el día de ayer ya había sorprendido a sus admiradores en Instagram por una imagen donde lucía su cuerpo en traje de baño azul.

Con el #SundayFunday, dejo ver a pesar del tiempo que ella ha procurado ejercitarse para tener una buena salud física. De acuerdo con Glamour, anteriormente la actriz ha revelado que son los masajes faciales y su genética lo que le ha permitido tener una piel de veinteañera, así como el constante consumo de agua simple. También en la página web se menciona que Salma no se ha hecho cirugías estéticas.

Hay que recordar que Salma estrenó en el año 2019 su producción Monarca en Netflix, la cual ha tenido gran aceptación entre la público mexicano. La historia trata sobre la vida de la familia Carranza y cómo fue que formaron un imperio de producción y distribución de tequila, el cual lleva el mismo nombre que la serie.

Erik Rubín y Salma Hayek (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días el nombre de Salma Hayek se relacionó con el caso de Víctor Hugo O’Farrill, ex ejecutivo de Televisa, pues al parecer este personaje involucró a muchas actrices que tuvieron el apogeo de su carrera en los años 80 dentro de los melodramas de la televisora.

Para el programa Chisme No Like, Merle Uribe reveló información turbia sobre cómo se llevaban a cabo los encuentros entre las intérpretes y los ejecutivos. Al parecer existió algo llamado el “diván del talento”, a lo que Uribe recordó como el lugar al que era obligatorio pasar: “Todo el mundo lo conocíamos”, expresó. “Tenías que pasar por ahí para lograr trabajar, sobre todo para ser una protagonista. Y hubo muchas que pasaron por el diván del talento”.

Una de las mujeres que al parecer fue “novia” de O’Farrill fue la mismísima Salma Hayek, Merle Uribe aseguró que ella fue la novia más consentida del ex-vicepresidente de Televisa; pues un rumor decía que el propio ejecutivo enviaba órdenes a los equipos de producción donde estuviera Salma para pedirles que no le hablaran y no convivieran con ella.

SEGUIR LEYENDO: