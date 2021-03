Mientras Erik Rubín tuvo un encuentro sexual con Salma Hayek, así fue como Andrea Legarreta rechazó a Luis Miguel

Andrea Legarreta admitió que estaba fascinada con Luis Miguel (Foto: Cuartoscuro)

Andrea Legarreta y Erik Rubín son, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas en el medio del espectáculo en México. Se casaron en el año 2000, tan sólo meses después de que empezaran a salir como novios; no obstante, tan fuerte y sólida ha sido su relación que hasta la fecha están felizmente casados y con dos hijas.

No obstante, eso no los salvaba de tener su propio historial romántico mucho antes de contraer nupcias. Hace poco trascendió una entrevista hecha a Erik Rubín donde reveló unos cuantos amoríos que tuvo en su juventud y donde destacaron actrices como Angélica “la Gaviota” Rivera y Salma Hayek.

De Rivera llegó a mencionar que fue la primera relación amorosa que tuvo con una famosa antes de todas las demás que se le conocieron. En sus propias palabras, “La Gaviota fue antes que todas. Es más, yo saliendo con Angélica fue cuando le presentamos a Celina a Benny, porque salíamos los cuatro”.

Mientras tanto, respecto a Salma Hayek sorprendió a muchos internautas que no sólo pudo tener algo con la actriz internacional, sino que lo hizo mientras estaba bajo el influjo de una droga: “Estaba marihuano y me cayó un bizcochito”. Aunque después explicó que se trató de la experiencia de una sola noche y que “Salma es increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver”.

Sin embargo, no fueron las únicas mujeres en la historia de Erik Rubín antes de encontrar al amor de su vida. También llegó a hablar del triángulo amoroso que provocó una pequeña disputa entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán para tener el corazón del ex-Timbiriche. Al respecto relató que “con Paulina fuimos algo más, pero la cabron* tenía novio”, razón por la que también comenzó a tener sus encuentros con la hija de Silvia Pinal.

Con todo lo anterior, quizá haya sorprendido un poco que un chico rebelde como lo era Rubín terminara casándose con Andrea Legarreta quien, al parecer, era mucho más reservada con su vida. El intérprete de Ya nada es igual también lo explicó en dicha entrevista: “Nos mostramos como éramos. Tal cual y espiritualmente y ahí me di cuenta que no iba a encontrar a nadie más”.

¿Pero qué hay de Andrea Legarreta? Ella jamás ha negado que Erik Rubín es el hombre de su vida y, si bien tuvo unos cuantos novios antes del actor y cantante, nunca fueron conocidos en la farándula. Eso sí, entre sus anécdotas destacó una en especial; es decir, cuando Luis Miguel la invitó a cenar.

En entrevista con Adela Micha, Legarreta recordó al Sol de México como la buena fanática que era: “A mí Luis Miguel me fascinaba. Yo desde niña babeaba por Luis Miguel. De pronto coincidíamos en ciertos eventos y yo babeaba”.

Todo ocurrió cuando la conductora estrella de Hoy estaba en Acapulco con su familia. Al parecer estaban comiendo en un restaurante pozolero bastante local. Ahí fue cuando, de entre todas las posibilidades, se cruzaron con Luis Miguel y gente suya. Andrea recordó: “Él se paró muy lindo, muy decente y saludó a mi familia”.

Al parecer todo esto ocurrió a través de un tercero, puesto que era costumbre del Sol de México hacer esto con posibles citas para que “si le dices que no, le dices al chico y no a él”. El subordinado del cantante de Culpable o no explicó que había una cena esa noche y que la también actriz estaba invitada.

No obstante, a pesar de la emoción que le generaba estar con Luis Miguel, tuvo que rechazar la propuesta. ¿La razón? Legarreta aclaró que por ese entonces tenía novio y que no consideró que fuera correcto aceptar salidas con otro hombre, así no hicieran nada que la comprometiera y, más aún, se trataba de uno de sus ídolos.

Tiempo después, Andrea Legarreta se arrepentiría por haber dicho que no a uno de los galanes de México más talentosos. Contó que duró con su novio durante 7 años y que tuvo que terminar con este porque le había sido infiel.

