La verdadera historia detrás de las canciones más famosas de Armando Manzanero: Carlos Cuevas reveló que fueron compuestas para una mujer misteriosa

Carlos Cuevas y Armando Manzanero compartieron el escenario a través de las décadas (Foto: Cuartoscuro)

Tras el fallecimiento de Armando Manzanero no han sido pocos los aspectos que se han revelado de su larga trayectoria, sus numerosos éxitos y la admiración que le tiene el público mexicano. Del artista yucateco también se han difundido detalles de su vida privada, pues el autor de música romántica dio de qué hablar a través de las décadas por vincularse sentimentalmente con diversas mujeres, algunas de las cuales llegaron a ser una de sus cuatro esposas.

Ahora su gran amigo, el cantante Carlos Cuevas, dio a conocer que el icónico compositor sostuvo una relación amorosa con una misteriosa mujer sinaloense, y aunque no reveló en qué época se dio el romance sí dejó ver que se habría suscitado a finales de la década de los 80, cuando Manzanero preparaba un exitoso álbum que contiene varios de sus más sonados temas.

Cuevas no reveló tampoco el nombre de la mujer que le robó el corazón al músico, pero sí pudo afirmar que ella fue la musa inspiradora para que el maestro creara reconocibles éxitos de su basto repertorio. “Me contó que las canciones más bellas de él que fueron Contigo aprendí, Voy a apagar la luz, Adoro, Esta tarde vi llover, todo ese álbum se lo compuso a una mujer sinaloense”, declaró el hermano de la también intérprete Aída Cuevas en entrevista para el programa Chisme No Like!

El cantante acudió en la segunda semana de diciembre a la inauguración de la Casa Museo Manzanero a homenajear a su amigo (Fotos: Instagram @Carloscuevasoficial)

Y es que por aquellos años Cuevas vivió un bochornoso momento en Yucatán durante un concierto porque dio por hecho que la primera esposa de Manzanero había sido la inspiración para crear la romántica canción que incluyó en su repertorio.

“Él me habló para mi concierto en Mérida y me pidió que si le podía conseguir cuatro asientos para su señora esposa, fue la primera esposa que tuvo. Cuando canté Contigo aprendí dije ‘aquí está la musa de esta canción’, y le pregunté. Al otro día me habla Armando y me dice ‘qué crees, me acaban de mentar toda la madre porque la canción de Contigo aprendí y todo ese álbum se lo hice a otra señora y mi mujer sabía que lo había hecho a otra persona”, recordó el cantante.

Al respeto de las especulaciones que aseguran que Manzanero falleció en medio de una dura crisis financiera, Carlos detalló que el recordado autor no tenía presiones ni preocupaciones económicas, pues el fruto de su trabajo siempre le dejó jugosos dividendos, aunque se haya atravesado la pandemia que limitó a últimas fechas la realización de eventos en vivo.

Las cenizas de Armando Manzanero ya se encuentran en su natal Mérida (Foto: Twitter@ChapoyPati)

“Armando Manzanero con sus puras canciones él cobraba muchas regalías, de sus conciertos por el mundo entero cobraba muy bien, él no tuvo problemas económicos mas que al principio de su carrera”, finalizó el músico.

Las cenizas de Manzanero ya se encuentran en Yucatán y los detalles respecto a su legado ya han sido aclarados por su hija María Elena, quien explicó ante la prensa que su padre preparó toda su herencia en vida. “Él era un hombre muy provisorio.... Él nos dejó a todos tareas para que siguiéramos al pie de la letra, él quería que lo lleváramos en privado y en familia”, contó su hija, quien también puntualizó que se hará una ceremonia en la casa de la esposa del compositor en Mérida, en donde también serán depositadas sus cenizas.

“Ahora que nos reunamos van a haber flores blancas, va a haber música, va a haber champagne, porque él quería. Sabemos la canción que va a querer oír, una que hizo él, muy hermosa, que canta a dueto con Paulina Aguirre‚ se llama Cuando me vaya de aquí’”, reveló la heredera del cantante fallecido este lunes a los 85 años.

