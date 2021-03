Marjorie de Sousa responde con franqueza a posibilidad de reencuentro con Julián Gil

Marjorie de Sousa y Julián Gil han protagonizado una batalla legal durante casi 3 años (Fotos: Cuartoscuro)

La batalla de varios años entre Marjorie de Sousa y Juan Gil podría volver a ser el foco de atención ya que los actores están realizando sus proyectos personales en Televisa San Ángel y un reencuentro es muy probable.

En una entrevista del programa Hoy la venezolana trató de evitar el cuestionamiento sobre un posible reencuentro con Julián Gil; sin embargo, sí dejó clara una cosa y es que agradece a todas las personas por los aprendizajes que dejan en su vida.

“Gracias a Dios siempre he estado muy bien, ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento que agradezco a todas las personas involucradas”, explicó evitando responder al inevitable reencuentro con su ex.

Otro de los temas abordados fue el Matias, de tres años, hijo que Marjorie de Sousa y Juan Gil comparten en común y con el que el actor no puede convivir: “Mi hijo, quien lo conoce, sabe perfectamente cómo es, mi hijo ha estado muy bien y seguirá estándolo porque me voy a encargar de eso”, declaró.

En lo que respecta a nuevo enlace matrimonial la actriz de Lo más sencillo es complicarlo todo negó estar comprometida: “Ahorita no... es de la novela”, dijo entre risas y agregó “ahorita no digo nada, nunca digas nunca, pero ahora estoy muy bien, me siento bien”, declaró tras mostrar un anillo de compromiso.

Marjorie mantiene una relación con el empresario Vicente Uribe

Y es que el anillo levantó especulaciones ya que Marjorie mantiene una relación con el empresario Vicente Uribe. Claro que ella no es la única que le ha dado una nueva oportunidad al amor, pues Julián Gil también tiene una relación estable con la modelo Valeria Marín y a pesar de no tener la mejor relación con su ex le deseó lo mejor.

En una entrevista con El Gordo y la Flaca el actor argentino habló sobre la nueva relación sentimental de la madre de su hijo: “Ella también tiene el mismo derecho a ser feliz, igual que yo, a todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor”.

Y es que por tres años el exmatrimonio ha mantenido una batalla legal en la que ambos querían quedarse con la custodia de su único hijo. Finalmente, la resolución legal ocurrió en octubre del 2020 cuando Julián Gil perdió la custodia de Matias, ya que Marjorie de Sousa pedía una elevada cantidad de dinero como manutención.

Según informó el actor en esas cifras se encontraban 400 mil pesos de manutención, además de casi 50 mil pesos en gastos de las niñeras y un costo extra para cubrir los pasaportes de las mismas en el periodo vacacional, entre otros gastos.

(Foto: Instagram de Valeria Marín)

Luego de perder el juicio contra su ex dijo al programa antes citado no piensa pelear más: “¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo”.

Además agregó que esa figura no necesariamente tiene que ser él: “Un niño necesita una figura parterna y materna, vamos a olvidarnos del presente pero si no puedo estar yo como papá, lo mejor sería que ella se enamore, se consiga una pareja y que esa persona sea la nueva figura paterna para Matías”.

Incluso Brenda Torres, también exesposa de Gil y con quien comparte una hija, se postuló tras la resolución del juez: “Ne me gustaría comentar, pero tampoco puedo quedar callada con lo que le está sucediendo al padre de mi hija, Julián Gil. Esto demuestra la supuesta justicia que hay en México”, escribió en Facebook.

