“Que apele a su consciencia”: Julián Gil habló sobre la nueva pareja de Marjorie de Sousa

El actor Julián Gil habló sobre la nueva pareja de su ex esposa Marjorie de Sousa (Foto: Instagram @Juliangil )

El actor Julián Gil habló por primera vez sobre la nueva pareja de su ex esposa Marjorie De Sousa, con quien ha tenido diversos conflictos relacionados con la potestad del pequeño Matías, el hijo biológico de ambos.

Y es que el argentino dijo al programa El Gordo y la Flaca que se encuentra muy feliz luego de haber cumplido más de 10 meses de relación con la modelo y conductora Valeria Marín, con quien comenzó a salir poco después de que se diera su rompimiento con Marjorie, mientras tenía problemas a legales debido a la pensión y a las condiciones de custodia con el menor.

Fue en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde Julián Gil habló sobre el empresario Vicente Uribe, el ahora novio de la venezolana, y se refirió a él como una buena noticia pues admitió que todos merecen tener una pareja para poder ayudarse a enfrentar los problemas de la vida diaria:

Yo creo que ella también tiene el mismo derecho a ser feliz, igual que yo, a todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor, en ese sentido pues muy contento, las cosas no se han venido dando como uno quiere pero creo que las cosas el tiempo las va acomodando

Marjorie de Sousa le pidió una pensión muy alta a Julián Gil para poder cuidar del pequeño Matías (Foto: Instagram de Marjorie De Sousa)

Además, afirmó que se encuentra muy feliz de que, a pesar de no estar a lado de Matías, su hijo tendrá acceso a una figura paterna, ya que es algo que no puede hacer, luego de haber perdido el juicio en contra la actriz por la custodia del menor, ante lo cual Julián dijo que no va a apelar pues no quiere prolongar el conflicto y no quiere hacer más daño al pequeño; aunque señaló que si Marjorie tiene conciencia, le dejará ver a su hijo:

¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo (...) Un niño necesita una figura parterna y materna, vamos a olvidarnos del presente pero si no puedo estar yo como papá, lo mejor sería que ella se enamore, se consiga una pareja y que esa persona sea la nueva figura paterna para Matías

Había una atmósfera de polémica entorno al empresario pues algunos medios destacaron que “salía con Marjorie a pesar de estar unido en matrimonio con otra mujer”, cosa que terminó siendo falsa pues el mismo empresario mostró papeles de su divorcio, que se dio en el año 2018, por lo que no estaba incurriendo en ninguna infidelidad y todo parece que la relación con Sousa va por un buen camino.

La actriz estrenó romance, no sin la respectiva polémica pues supuestamente estaba casado (Foto: Instagram @marjodesouza)

El conflicto entre Marjorie y Julián comenzó luego de que ella le pidiera una pensión alimenticia para el pequeño, pero Julián tuvo problemas con las cantidades pues ella le pedía más de 50 mil pesos mexicanos al mes para poder solventar los gastos del pequeño y de sus cuidados. Esto sumado con gastos de sus niñeras y hasta de chófer, además de un fondo de inversión de 2,500 dólares para la universidad de Matías.

Sumado a esto, el actor tendría que pagar por los pasaportes de las niñeras para cuando Marjorie tenga que realizar viajes al extranjero, que es algo muy constante pues sigue con su carrera como actriz y modelo en Estados Unidos.

