Julián Gil regresó a México pero sigue sin poder ver a su hijo tras perder custodia con Marjorie De Sousa

El actor Julián Gil reveló que su regreso a México está relacionado con su participación en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, perteneciente a Televisa y que es producida por Juan Osorio, en donde se mencionó que no sería el personaje principal, pero esa es la menor de sus preocupaciones ya que el actor se encuentra con el corazón roto pues recientemente acaba de perder la custodia total de su hijo Matías.

El actor argentino se siente completamente devastado luego de perder los derechos de paternidad tras un juicio con su ex esposa, Marjorie de Souza, quien llevó a corte pidiendo una cantidad precisa de manutención para el pequeño, cosa que el actor disputó ante la corte pero decidieron dar como parte ganadora a la actriz venezolana.

Julián Gil libró más de tres años de conflictos legales contra De Sousa, en el que ambos estuvieron en pleno conflicto por el derecho de tener la custodia del pequeño. Sin embargo, el mes pasado un juez en la Ciudad de México destinó que el futuro del pequeño Matías dependa únicamente de Marjorie.

Y es que el actor había dado a conocer que su ex esposa le llegó a pedir hasta 400 mil pesos por concepto de manutención para el pequeño Matías, entre lo que le pedía se dirigían casi 50 mil pesos para poder pagarle a la niñeras, además de cargarle el costo de los pasaportes de las cuidadoras para cuando decidan vacacionar.

Julián Gil pasó las vacaciones en un viaje a Turquía, donde viajó por muchas playas en compañía de Valeria Marín, su actual novia, quien forma parte del equipo de Televisa como comentarista deportiva. El mismo Gil fue quien la presentó como su actual pareja, todo esto en medio del conflicto que tenía con De Sousa.

En el conflicto también ingresó su hermana, Patricia Ramosco, quien fue la que dio a conocer las exorbitantes cantidades que Marjorie le pidió al actor para que pudiera cubrir la manutención de su hijo, todo a través de una publicación en sus redes sociales. Así decían algunos de sus comentarios en contra de las decisiones de los jueces y de la misma De Sousa:

En un video subido por Patricia Ramosco, apareció en forma de lista que los gastos más amplios que tiene Marjorie es el de la niñera, por la cual paga 50,000 pesos; chofer, 15,000 pesos; súper y pescadería 7,500 pesos; farmacia, 3,000 pesos; trabajadora doméstica, 6,200 pesos; entre otros. Sumado a esto, Marjorie le exigió un plan de ahorro para la universidad de Matías en donde se tiene que depositar USD 2,500 al mes con tipo de cambio actualizado.

El mismo Julián Gil denunció amenazas por parte de personajes en el poder que eran muy cercanos a Marjorie de Sousa, sobre esto, el actor de origen argentino acusó a que se debió a las acusaciones hechas por la actriz por lo que decidió dejar el país. Así lo dijo lo siguiente:

Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión