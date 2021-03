“Lo dejaron desprotegido”: la viuda de Sax de la Maldita Vecindad demandará por negligencia

PAPANTLA, VERACRUZ, 19 MARZO2010.- El grupo de rock La Maldita Vecindad, durante su presentación ayer por la noche ante cientos de personas dentro de las actividades de Cumbre Tajín 2010 y que se realiza en el parque temático Takilhsukut. FOTO: SÁSHENKA GUTIÉRREZ/CUARTOSCURO.COM

La viuda de Sax, de la Maldita Vecindad, ya esta preparando las demandas correspondientes por supuesta negligencia médica relacionada con la muerte de su esposo. De acuerdo con una publicación TvyNotas, Jessica Franco aseguró que el músico lidiaba desde tiempo con una bacteria, y que esta infección se agravó de manera paralela a su contagio de Covid-19. La suspensión al padecimiento previo fue el remate que aceleró su deceso, “lo dejaron desprotegido”, dijo.

Luego contagiarse de coronavirus, el exintegrante del grupo Maldita Vecindad, Eulalio Cervantes “Sax”, falleció el pasado 14 de marzo en una clínica del Estado de México. Horas después del deceso, Franco, comunicó a medios de comunicación que la causa de la muerte estaba relacionada con la falta de atención por parte del personal médico, ya en ese entonces había adelantado repercusiones legales contra nosocomio. En próximos días interpondrá una demanda contra el hospital y los doctores que resulten responsables.

La viuda del exintegrante de la Maldita explicó que, en primera instancia, desde el momento de ingreso hospitalario de Sax, hubo muchas inconsistencias y pocas explicaciones. “Son muchas inconsistencias, cosas raras que sucedieron y no me dieron explicación”, declaro Franco al semanario.

En este mismo detalló que el problema no para ahí, pues el padecimiento quebrantó por completo su economía y les dejó muchas deudas que ahora deben saldar. “Les entregué en mano expediente y medicamentos del tratamiento. Les informé que se le practicaban hemodiálisis dos veces por semana, pero le retiraron todas las medicinas. Quien lo valoró es un gastroenterólogo, un muchacho muy joven que, al parecer, le faltaba experiencia, porque le quitó un tratamiento de cinco años”, detalló a la revista.

Según TVyNotas, Jessica habló con el director y otras autoridades de la clínica para convencerlos de que le dieran sus medicamentos. Incluso elaboró un escrito. “A Lalo le quitaron los antibióticos que tomaba para detener la infección de la columna, lo dejaron desprotegido. Además de eso, la atención dentro del hospital fue deficiente.

“El sábado, un día antes de morir, rogué que le dieran sus medicamentos. Les dije que martes y viernes le tocaba hemodiálisis, y lo metieron también el lunes, entonces lo estaban sobre infiltrando y se le bajó la presión”, explicó Franco previo al deceso de Sax.

Fue así como, de acuerdo con su explicación, se convencieron de reactivar el tratamiento. “Y no me lo van a creer, horas después se sentía mejor y me llamó, pero ya era demasiado tarde. En la madrugada del domingo falleció. Yo no quiero dinero. Para qué si eso no me lo va a regresar, pero debe haber un castigo para el culpable de la negligencia. Además, tengo otra duda.

“Me dijeron que le dolía mucho su cuerpo y tenía fractura de costilla, ¿de dónde? Cuando lo llevamos al hospital ni siquiera quiso que lo cargáramos, él bajó por su propio pie. ¿De dónde salió esa fractura? ¿Se les cayó?”

Por otro lado, un día después de la muerte de Sax, su esposa contó, en el programa Ventaneando: “Fue el amor y el medio de perderlo, tratar de hacer todo lo posible para que él siguiera conmigo, a lo mejor hasta egoístamente porque tenía muchos planes. Estoy muy enojada, muy molesta, porque la situación a lo mejor no tenía que haber sido así, desgraciadamente él tenía unos padecimientos, por ejemplo el del año pasado que se agravó.

“Desgraciadamente él tenía unos padecimientos, que de hecho nosotros no sabíamos hasta que se le botó como un huesito en la columna, que salió que tenía una infección que de hecho me lo estaba dejando paralítico, le destrozó sus vértebras, esa infección tan grande le llegó a provocar problemas en el hígado, que se le subió el amonio, el cual no sabíamos hasta que salió eso, pero nunca nos rendimos, él no era candidato para operación”, relató Jessica acerca del padecimiento al que se sumó la infección del virus SARS-CoV-2 del músico.

