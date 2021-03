Por qué la viuda de Sax de La maldita vecindad denunció negligencia médica en el fallecimiento de su esposo

PAPANTLA, VERACRUZ, 19 MARZO2010.- El grupo de rock La Maldita Vecindad, durante su presentación ayer por la noche ante cientos de personas dentro de las actividades de Cumbre Tajín 2010 y que se realiza en el parque temático Takilhsukut. FOTO: SÁSHENKA GUTIÉRREZ/CUARTOSCURO.COM

Este 14 de marzo la noticia del fallecimiento de “Sax”, el popular músico de La maldita vecindad y los hijos del quinto patio, banda clave en el rock mexicano contemporáneo, conmocionó a los seguidores de este género musical y al público amante de la cultura en México.

La noticia, aunque no fue del todo sorpresiva debido al estado de alerta ante la salud deteriorada del músico, sí causó revuelo y múltiples figuras de la escena musical mexicana presentaron sus condolencias a los integrantes de la banda y a sus deudos.

Y es que la historia de Eulalio Cervantes Garza, su nombre completo, quien falleció a los 52 años, fue un relato inspirador de un joven que, entusiasmado por la fusión de diversos estilos musicales, salió de su natal San Luis Potosí para buscar una oportunidad como estudiante en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México, y posteriormente conformó al lado de Roco Pachulote y el guitarrista Pato la agrupación que combinó el virtuosismo musical con la crítica social.

A un día de su deceso, fue su viuda quien dio precisiones acerca del fallecimiento de Sax, y explicó que su infección de COVID-19 no fue la causa primordial de su deceso, sino que fue la combinación de diversos factores y padecimientos ya preexistentes y denunció que debido a la falta de suministro de algunos medicamentos, el músico padeció un deterioro en su salud.

Jessica Franco Landero, viuda, madre de sus hijos y manager del fallecido artista relató los últimos días en la vida del artista y dejó entrever que la causa del fallecimiento del saxofonista detrás de temas como Kumbala y Solín, no había sido primordialmente la de su infección por coronavirus.

Presentando una baja de oxigenación, Sax fue internado el pasado 6 de marzo, por lo que la familia solicitó a los fans y amigos de la banda que contribuyeran con alguna donación, pues el tratamiento estaba resultando muy costoso.

“Fue el amor y el medio de perderlo, tratar de hacer todo lo posible para que él siguiera conmigo, a lo mejor hasta egoístamente porque tenía muchos planes”, contó la viuda del músico en el programa Ventaneando.

“Estoy muy enojada, muy molesta, porque la situación a lo mejor no tenía que haber sido así, desgraciadamente él tenía unos padecimientos, por ejemplo el del año pasado que se agravó”.

“Desgraciadamente él tenía unos padecimientos, que de hecho nosotros no sabíamos hasta que se le botó como un huesito en la columna, que salió que tenía una infección que de hecho me lo estaba dejando paralítico, le destrozó sus vértebras, esa infección tan grande le llegó a provocar problemas en el hígado, que se le subió el amonio, el cual no sabíamos hasta que salió eso, pero nunca nos rendimos, él no era candidato para operación”, relató Jessica acerca del padecimiento al que se sumó la infección del virus SARS-CoV-2 del músico.,

Franco declaró que cuando su esposo fue hospitalizado les informó a los médicos cuáles eran los tratamiento que él llevaba, sin embargo, presuntamente los doctores desestimaron la gravedad de la afectación preexistente de Sax y optaron por no suministrarle los medicamentos que necesitaba para controlar su daño renal y pulmonar.

“Fue una negligencia total, le quitaron todo su medicamento, e incluso yo se los di en mano, lleve un expediente de su tratamiento de columna, sus antibióticos, sus hemodiálisis, que eran dos sesiones por semana”, destacó la esposa.