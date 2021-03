Danna Paola en España: Un inesperado reencuentro del elenco de Élite

Danna Paola en Madrid, España. Foto: Instagram/ @dannapaola

La actriz y cantante Danna Paola se encuentra en la ciudad de Madrid, en España, para participar en la próxima emisión del programa El hormiguero. Sin embargo, Danna aprovechó su paso por el viejo contiene para reunirse con el resto del elenco de la serie de Netflix, Élite.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Danna compartió una fotografía y una ‘historia’ desde la capital española: “Adivinen quién está de vuelta”, escribió la famosa mexicana sobre una selfie en donde se le puede apreciar sumamente alegre.

Sin embargo, la cantante no perdió el tiempo y pronto se reunió con Claudia Salas, Omar Ayuso y Mina El Hammani, quienes dieron vida a ‘Rebeka’, ‘Omar’ y ‘Nadia’ en la serie Élite y pronto, después del esperado reencuentro del elenco juvenil, los actores recorrieron las calles madrileñas.

“Danna Paola y yo en Madrid y ya”, escribió la actriz Claudia Salas en una instantánea en la que posó junto a la cantante de Calla tú y que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

Danna Paola en el inesperado reencuentro de Élite Foto: Instagram/ @dannapaola

A través de sus diferentes cuentas en la red social, los actores competieron toda clase de fotos y videos juntos; causando furor en Twitter, en donde algunos fanáticos de la serie se mostraron conmovidos por el reencuentro.

La presencia de Danna en la ciudad española despertó los rumores sobre una posible nueva temporada de la serie de Netflix; sin embargo, hay que señalar que Danna Paola viajó a la metrópoli para participar en la próxima emisión del programa conducido por Pablo Motos, El hormiguero.

Al respecto, la show de entrevistas anunció hace un par de días la presencia de la famosa mexicana con bombo y platillo: “Lunes una de las protagonistas más queridas de la serie ‘Élite’, Danna Paola”, anunció el conductor en un promocional del programa que se transmitirá el próximo 21 de marzo.

Además, la cantante se quedará en Madrid durante un tiempo más, pues ofrecerá un concierto vía streaming en directo desde el país europeo el próximo miércoles.

Por otra parte, por la mañana de este domingo Danna Paola hizo historia y defendió su título como la mexicana con más seguidores en Instagram, al alcanzar la suma de 30 millones de followers.

Danna Paola hizo historia y se convirtió en la segunda mexicana con más seguidores en Instagram: Foto AP/Berenice Bautista, archivo

Tras este hito, la actriz se hizo tendencia en redes sociales, en donde sus seguidores celebraron la suma de tantas personas a la cuenta de Instagram de la cantante a través de cariñosos mensajes.

“30 millones is the Queen”,” Danna Paola ya llegó a 90 millones en Instagram, diosaaa” y “Danna Paola llegando a los 30 millones, la mexicana más seguida en Instagram, ¡Felicidades, preciosa! Muuuuuuy merecido y por muchos más”, son algunos de los tuits que hicieron los usuarios esta mañana.

Sin duda alguna, la artista nacida en México se encuentra en un momento dorado de su carrera. Tan sólo a inicios de este mes, la plataforma de streaming de Disney estrenó la película “Raya y el último dragón”; en donde Danna dio vida al personaje principal e interpretó el tema “Hasta Vencer”.

“Estoy muy ilusionada, por fin les puedo hacer este anuncio que me tiene tan emocionada[...] voy a prestarle mi voz a Raya, una independiente y fuerte guerrera. El proceso fue muy interesante, me divertí y me emocioné mucho y creo que Raya se ha vuelto uno de mis personajes favoritos”, expresó a la agencia EFE, cuando anunció su presencia en el proyecto.

