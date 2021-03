“Dejemos de hacernos mierd* entre nosotras”: Danna Paola lanzó un mensaje por el 8M y criticó las vallas de Palacio Nacional

No es la primera vez que Danna Paola se pronuncia a favor de la lucha feminista (Foto: Instagram @dannapaola)

Las vallas metálicas que fueron colocadas a las afueras de Palacio Nacional han causado mucha controversia entre los sectores de la sociedad, pues mientras para muchos es una forma de proteger al histórico recinto de las posibles vandalizaciones en el marco de las protestas por el Día Internacional de la Mujer, otros tantos han asegurado que el hecho es una acción separatista de rechazo simbólico hacia la lucha feminista.

Danna Paola se sumó a las millones de mujeres que criticaron la disposición de las estructuras de metal y publicó en las historias de su cuenta de Instagram la fotografía de una toma aérea del Palacio Nacional, captada por el fotógrafo Daniel Ojeda, donde se aprecia el monumental cerco que resguarda al Gobierno Federal ante las manifestaciones del 8M.

La artista se sumó a las voces que ven en la acción un distanciamientos de las peticiones de las manifestantes que salieron a las calles a protestar: “Te presento a un país donde claramente les importa más la seguridad de un monumento que la de una mujer”, escribió Danna encima de la fotografía panorámica que hace visible la longitud de las vallas.

Una de las múltiples historias que la cantante compartió en relación al 8M (Foto: Captura de pantalla)

Aunado a ello, la actriz y cantante compartió diversas imágenes en sus historias, con lo que dejó ver su apoyo a la lucha de las mujeres: “Queridos Gobierno Federal y Local, ¿dónde puedo solicitar más vallas? Porque no nos va a alcanzar para tantos nombres”, compartió la estrella en referencia a la acción de diversas colectivas, quienes llenaron la enorme valla con flores y los nombres de sólo algunas de las miles de mujeres asesinadas en el país.

En otra de sus historias, Danna pidió que no se le felicitara en este 8M, puesto que es un día de lucha y no de celebración.

Y es que las vallas impuestas por el gobierno comandado por Andrés Manuel López Obrador, para –según informaron- evitar confrontaciones y cuidar a las manifestantes- se han reconfigurado como un elemento simbólico de la protesta, y las imágenes donde aparece el Palacio Nacional blindado por las estructuras metálicas ya han sido difundidas alrededor del mundo.

Mujeres de distintas colectivas intervinieron las vallas colocadas por el gobierno de la Ciudad en Palacio Nacional previo al 8m -Día internacional de la Mujer-. Organizadas pintaron durante la noche los nombres de mujeres sobrevivientes y víctimas de feminicidio como protesta contra las vallas que protegen el recinto (Foto: Cuartoscuro)

Por su lado, el presidente de México comentó que se colocaron dichas vallas para evitar que el recinto fuera vandalizado, no por miedo a las mujeres: “Les molestó mucho porque pusimos una valla en Palacio Nacional, no es por miedo a las mujeres, es por precaución porque las fuerzas conservadores son muy retrógradas, filtran gente para generar violencia”, afirmó el mandatario.

Aunado a sus historias, Danna Paola compartió un post de la marcha de esta tarde en la Ciudad de México, donde se pueden leer pancartas con consignas alusivas a la lucha feminista. Así escribió la artista al pie: “Un año más luchando juntas, y un año más exigiendo igualdad y respeto, no nos detendremos jamás. Hermana, yo te creo, hermana, yo estoy contigo. Mi pensamiento una vez más. HOY YA NO ME CALLO, CALLA TÚ. ELLA TIENE DERECHO A VIVIR, Y QUE NO LA MATEN. Así que: Que nadie calle tu voz gritando, que no pueden decirte cómo de alto puedes hacerlo. Que no mantengan tus ganas de quedarte dormida haciéndote pensar que es pecado despertar.

La famosa hizo un juego de palabras con su tema "Calla tú" y sus declaraciones a favor de la lucha de las mujeres (Foto: Instagram de Danna Pola)

“Mujeres, también dejemos de hacernos mierda entre nosotras, apoyemos una a la otra y salgamos al mundo a darnos la mano, hay trabajo por hacer, hay canciones por cantar, hay una guerra por ganar”. En distintas ocasiones, Danna Paola se ha posicionado a favor de los derechos y la seguridad de las mujeres, quienes en pleno 2021 continúan padeciendo diferentes tipos de violencia pese a los lineamientos nacionales e internacionales que han buscado erradicar y sancionar la violencia de género.

