“Tuve que morir para despertar”: Demi Lovato habló de su sobredosis

Demi Lovato explicó que de haber sido encontrada más tarde, hubiera muerto (Foto: Instagram@ddlovato)

Demi Lovato está por estrenar una nueva serie documental llamada “Dancing With the Devil”, en el cual hablará de la sobredosis que sufrió en 2018. No obstante, la cantante adelantó cómo se siente al respecto de ese suceso.

Dentro de extractos grabados para una entrevista con “Sunday Morning” la intérprete compartió que los médicos le dijeron lo suertuda que fue al haber sido encontrada con vida.

“Los médicos me dijeron que tenía de cinco a 10 minutos de vida. Si nadie me hubiera encontrado, entonces no estaría aquí”, aseveró Lovato.

Tracy Smith, la entrevistadora, comentó que hace casi cinco años ambas tuvieron una conversación en la que hablaron de la sobriedad de Lovato y de su camino a la recuperación. Momentos después, la comunicadora le preguntó qué era lo que había pasado.

La estrella está agradecida de poder seguir con vida (Foto: Ryan Pfluger/The New York Times)

“Probablemente tenía 24 años cuando hicimos la entrevista. Me estoy recuperando de un montón de cosas y he estado sobria durante muchos años, pero todavía me siento miserable. Por primera vez en mi vida, esencialmente tuve que morir para despertar”, declaró.

En el tema de la supervivencia, la también actriz expresó que se siente “agradecida de poder estar sentada aquí hoy”.

Revelaciones conmocionantes

Demi Lovato no contuvo ninguna declaración sobre su pasado en la producción de YouTube Originals, la cual se estrenó este martes por SXSW y está próxima a debutar en la plataforma de video el 23 de marzo.

Durante la serie, la cantante compartió que en 2018 durante la sobredosis que tuvo, la cual fue supuestamente provocada por un hombre al que ella se refiere como su traficante de drogas y quien, de acuerdo con Lovato, la agredió sexualmente. La cantante narró que cuando era adolescente también sufrió de un abuso sexual al perder su virginidad.

La cantante reveló que fue violada a los 15 años y una segunda vez minutos antes de su sobredosis (Captura de pantalla: Youtube Demi Lovato)

“Cuando era adolescente estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, cuenta la ex estrella de Disney Channel, quien afirma haberse castigado durante años por lo ocurrido y que tardó mucho tiempo en aceptar que se trató de una violación.

“Realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió. Dije ‘Oye, esto no irá más lejos. Soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no les importó, lo hicieron de todos modos. Lo internalicé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él”, declaró la cantante y cuenta que tuvo que convivir con su agresor “todo el tiempo” tras la presunta agresión.

Lovato reveló que después de la agresión, dejó de comer y comenzó a vomitar: “Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez”. También hizo énfasis en que toda víctima de una agresión sexual debería alzar su voz siempre que le sea posible y se sientan cómodas con ello.

La ex estrella infantil aseguró que su presunto agresor no tuvo ningún tipo de castigo o consecuencia por sus actos: “Nunca lo sacaron de la película en la que estaba [...] nunca se metió en problemas por eso”. Demi Lovato no reveló más información sobre su presunto violador ni dio detalles sobre quién se podría tratar.

