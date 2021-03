“Nunca la extrañé”: Shaula Vega, hija de Isela Vega, reveló que su mamá la abandonó a los tres años

Shaula Vega siguió los pasos en la actuación de su afamada mamá (Foto: Instagram@theshaulavega)

Luego de que fuera señalada por su sobrina Tania de haber despojado de su camioneta a su madre Isela Vega días antes de su fallecimiento, Shaula Vega ha estado en el centro de la polémica. Ahora la también actriz reveló algunos detalles de la relación que sostuvo con la legendaria actriz, quien perdió la vida el pasado 9 de marzo a los 81 años.

Y es que días atrás se difundió que Shaula no le facilitó la camioneta de Isela a la primera actriz cuando ésta necesitaba trasladarse a sus sesiones de quimioterapia, motivo por el cual fue duramente criticada por el público en las redes sociales.

Ante esta situación, Shaula ha sido señalada por presuntamente mostrar una actitud dura u hosca frente al fallecimiento de la legendaria actriz, llegando a señalarse incluso que no había sufrido mucho la pérdida de su famosa madre.

La emblemática actriz falleció a los 81 años víctima del cáncer que la aquejó por un tiempo (Foto: EFE/ Jorge Núñez/ Archivo)

Ante esta información, la actriz ahondó en su relación con la emblemática histrionisa fallecida por complicaciones derivadas del cáncer: “Me han mandado mensajes de ‘Claro, se te nota que no la quieres, eres fría’. Es la percepción de cada quien, yo sé lo que yo tuve con mi mamá, yo sé la vida que tuvimos tan bonita, los años que tuvimos juntas, cada individuo vive su duelo y su vida como le corresponde y cómo lo entiende”, dijo Shaula en entrevista para el programa Venga la alegría.

La actriz que ha desempeñado su carrera artística principalmente en películas independientes y teatro experimental reveló que sintió cierto abandono de parte de su mamá siendo sólo una niña, cuando la dejó al cuidado de su padre, el actor Jorge Luke:

“Mi mamá se fue cuando yo tenía más o menos tres años, ya no me acuerdo, entonces nunca la extrañé porque nunca sentí lo que era tenerla, ella estaba en un tiempo de su carrera, se quería enfocar en su carrera y no quería necesariamente estar atada a un segundo hijo y mi papá estaba feliz de ser papá, entonces hicieron un acuerdo y me quedé con mi papá”, reveló la artista actoral.

Shaula Vega fue criticada por no disponer la camioneta de su madre para que ésta acudiera a sus sesiones de quimioterapia (Foto: theshaulavega/Instagram)

El tipo de disciplina artística que la legendaria actriz fallecida hace unos día abanderó y su personalidad transgresora en una época en el cine nacional donde los desnudos femeninos no eran usuales, sino atípicos, hizo época en el entretenimiento y la cultura nacionales. Shaula recordó que las actuaciones de su madre en películas de los años setenta le eran motivo de burlas en los ambientes escolares, motivo que la hizo sentirse incómoda e insegura:

“Las niñas de la escuela me traían los periódicos en los que salía mi mamá desnuda y me decían ‘Mira, ¿ya viste a tu mamá?’. Me hizo ser una persona como muy tímida, como desconfiada, a lo mejor, socialmente”, narró.

La actriz también admitió que en un momento de su vida sí sintió cierto rencor por el hecho de que su famosa mamá la hubiera dejado al cuidado de Jorge Luke para abocarse a su carrera profesional, ámbito donde triunfó con decenas de proyectos que han sido altamente valorados por la crítica:

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó como una mujer "extraordinaria" y "libertaria" a Isela Vega, fallecida a los 81 años tras una larga y prolífica carrera (Foto: EFE/ Photoamc)

“Más chiquita decía ‘Híjole, que &%$*, me dejó’… (pero) no te tienes que quedar donde no eres feliz, estás en tu derecho, es un derecho humano poder decir ‘No puedo con esto y ya me voy’”.

Finalmente, Shaula confesó que a los 18 años pudo reencontrarse con su mamá y empezar a cortar la brecha de su distanciamiento: “Le dije ‘Yo a ti te agradezco lo que estás haciendo ahorita por mí, lo que pasó en el pasado ya fue, simplemente es lo que hay, es lo que sucedió”, remató.

