“Había lechuzas muertas”: Yuri reveló que le hicieron ‘brujería por envidia’

En un video difundido en la cuenta de YouTube de la congregación a la que pertenece Yuri, la cantante reveló que en los momentos cumbre de su carrera, en su juventud, fue receptora de halagos, triunfos, y reconocimientos, pero también de muestras en envidia de personas que le tenían un rechazo por el solo hecho de ser una cantante famosa.

La intérprete de Hombres al borde de un ataque de celos reveló que cuando tenía 24 o 25 años y su carrera artística estaba en un punto cumbre, fue víctima de algunos “trabajos de brujería”, de los cuales se dio cuenta porque localizó elementos inusuales alrededor de su casa.

Yuri dijo que debido al gran éxito que estaba experimentando en su carrera, y cuando su triunfo musical era notorio, se percató que también “levantaba envidias” entre algunas personas que codiciaban el éxito que había cosechado a su corta edad.

La cantante Yuri negó tener COVID-19 (IG: oficialyuri)

Yuri contó que cierto día afuera de su casa descubrió algunos artefactos que la rodeaban, los cuales cuando investigó se percató que se trataban de elementos empleados por practicantes de magia negra para procurarle el mal a alguien.

Una persona con conocimientos esotéricos le confirmó a la cantante veracruzana que dicho “trabajo” se lo habían realizado “por envidias” pues el triunfo que estaba logrando en su carrera despertaba malos pensamientos en otros colegas.

“Me acuerdo que me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, me tiraban cenizas de huesos de muerto, el trabajo que me hacían por la envidia”, contó.

De acuerdo con la también conductora, este tipo de elementos son utilizados por ciertas personas que realizan “trabajos de brujería” para evitar que a las personas les vaya bien en su vida y en su trabajo.

En el mismo sentido, la “investigadora” del programa ¿Quién es la máscara? reveló que se enteró y que un cantante muy popular, a quien ella quería y respetaba mucho, le advirtió a un diseñador que si vestía a la jarocha, lo despediría porque no quería que trabajara para ella.

La también actriz decidió poner distancia y no volver a confiar tanto en la gente, sobre todo de los compañeros de trabajo, que a veces son “capaces de traicionar y de dar puñaladas por la espalda porque les gana la envidia”.

Fotografía cedida hoy por Sony Music que muestra a la cantante Yuri mientras posa. EFE/Sony Music/SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

“(La diseñadora me contó) ‘este hombre vino y me dijo: oye ¿sabes qué?, te pido de favor que no vayas a vestirla a ella, porque ¿sabes qué?, te quito del trabajo’” .

“Cuando ella me dijo eso de este personaje, ¡uy!, me dolió hasta el corazón porque este personaje pues yo le quiero, le respeto, le admiro, hemos hablado cosas personales, de problemas familiares y la verdad fue un golpe a mi corazón muy fuerte”, confesó Yuri.

En el sentido de diferenciar la admiración de la envidia, Yuri trajo a colación a Jennifer López, de quien reconoció su gran prestigio como artista, pero destacó que no por ello iría a sentir recelo por su trayectoria:

“Cuando yo por ejemplo veo a la Jennifer López en vez de decir: ‘¡desgraciada!… ¡perruchis!… ¡maldita!’… digo ‘¡wow, qué zapatos tan bonitos!, ¡qué vestidazo!’… " .

En la imagen un registro de la actriz y cantante estadounidense Jennifer Lopez (i), junto al legendario beisbolista Alex Rodríguez (d), en Toronto (Canadá). EFE/Warren Toda/Archivo

Yuri dejó entrever que probablemente a la llamada “diva del Bronx” le había practicado algún hechizo, esto debido a los recientes rumores que señalan que la intérprete de Let’s get loud había terminado recientemente su relación sentimental con el deportista Alex Rodríguez, con quien ha mantenido un mediático noviazgo.

“Es diferente admirar a decir ‘¡esta vieja desgraciada!, ojalá se caiga, ojalá la deje Alex Rodríguez’, pues creo que por ahí andan, imagínate cuántos maleficios no le están tirando a la pobre”, concluyó.

