“El virus te tira el pelo”: Yuri tuvo que usar pelucas en Premios Lo Nuestro por la alopecia que le dejó el COVID-19

La cantante Yuri negó tener COVID-19 hace meses, pero finalmente admitió que sí estuvo contagiada (IG: oficialyuri)

Hace unos días, Yuri fue una de las conductoras a cargo de la presentación de los Premios Lo Nuestro. En ellos, lució algunos atuendos llenos de brillo y que destacaban los mejor atributos de la jarocha de 57 años. Sin embargo, una de las cosas que resaltaron fueron las pelucas que usó. Si bien en su entrada al evento tuvo el cabello recogido en un moño pronunciado, después lo cambió por la melena larga y rubia, así como el cabello casi blanco, corto y liso que portó la intérprete de La maldita primavera.

No hay que olvidar que Yuri admitió que fue una de las contagiadas por el virus SARS CoV-2 y en varias ocasiones mencionó las secuelas que la enfermedad le dejó. Una de ellas eran los ataques de ansiedad que sufría por las madrugadas, además de taquicardias y, por último, pérdida del cabello. En varias de sus fotos es posible ver cómo la cantante procura cubrir su cabeza con sombreros o pañoletas espectaculares.

Ahora, en entrevista para varios medios de comunicación, Yuri bromeó sobre el asunto de su alopecia. Al respecto, cuando le preguntaron sobre las consecuencias que tuvo el virus en ella, la cantante de El apagón respondió entre risas: “¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro”.

Este es uno de los atuendos que la cantante jarocha portó durante la premiación (Captura: Instagram @oficialyuri)

Sobre lo anterior, la intérprete de Veracruz explicó lo difícil que era peinarla, pero, al mismo tiempo, aprovechó para dar una buena noticia. “No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito”, manifestó mientras señalaba su cabeza cubierta con una gorra negra. “Pero ya se me quitó lo que tenía. Ya estoy en tratamiento”.

De hecho, reafirmó que la caída de cabello fue a causa del Covid-19, lo dijo muy segura. “¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el Covid te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen ‘¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!’. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!”, repitió.

Al explicar qué es lo que estaba haciendo no sólo para evitar más caída del cabello, sino también para el crecimiento de nuevo, Yuri contó que se trataba de “¡Medicinas! Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo en polvo y luego son vitaminas (en pastilla). Son como tres etapas. ¡Y ya! A la primera semana que tomé el tratamiento, se me dejó de caer y dije ‘¡Ay, gracias!’”.

Esta fue la peluca que usó para su homenaje a Armando Manzanero al lado de Alejandra Guzmán y Lila Downs (Captura: Instagram @oficialyuri)

Entre otras cosas, Yuri habló también sobre su bioserie que, al parecer, estará a cargo de Televisa. Lo único que espera es el cuándo comenzarán con los rodajes, pero parece paciente al respecto hasta que la televisora de la familia Azcárraga le “dé luz verde”. De hecho, no parecía asustada con lo que puedan revelar de su vida privada en dicho proyecto.

De lo anterior dijo que revelará todo. “Conmigo no (hay que ocultar nada). Yo voy a decir todo, no tengo tapujos. Yo no le tengo miedo a nadie”. Al parecer tampoco teme que aborden el tema del abuso sexual que sufrió cuando apenas era una niña de 7 años.

Hace unas semanas, Yuri reveló que fue víctima de abuso sexual cuando era niña (Captura: Archivo)

Al contrario, incluso se refirió a todas las mujeres que buscaron a la artista luego de que hiciera esas fuertes declaraciones y mostró su apoyo a todas las personas que hayan sido víctimas de ese u otro tipo de abuso:

“Se identifican muchas mujeres con nosotras (las artistas). Por supuesto. Nosotras somos las que hablamos por ellas y podemos decir cosas por ellas. Hay muchas mujeres que les hacen daño y nadie habla por ellas. No estoy de acuerdo con el abuso a las mujeres, no estoy de acuerdo con que les peguen. Hay que legislar más sobre la mujer para que nos protejan más. No hay protección”.

MÁS SOBRE EL TEMA