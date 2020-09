Natanael Cano posó junto a un cantante de regional mexicano que fue criticado: “No caigas tan bajo”

Natanael Cano y El Coyote (IG: elcoyoteoficial)

El cantante José Ángel Ledesma Quintero, mejor conocido como “El Coyote” en el mundo del regional mexicano, desató reacciones negativas y críticas luego de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía junto al joven Natanael Cano.

“Con el compa @natanael_cano puro @ranchohumilde viejones”, escribió El Coyote para acomapañar la imagen en la que posó con el cantante frente a una piscina.

Según la información compartida por José Ángel, la imagen fue tomada en Mazatlán, Sinaloa.

Pero en lugar de obtener comentarios positivos, la publicación del Coyote se llenó de mensajes advirtiéndole sobre Natanael, quien es famoso por sus corridos tumbados.

El Coyote fue criticado por esta foto con Natanael Cano

“Coyote, no vayas a hacer mezcla por favor”, “Coyote tumbado”, “tú no Coyote, tú eres de la vieja escuela”, “¡Salga de ahí! Su música es espectacular y con un estilo diferente, pero súper padre, no dañe su fama con él”, “El Coyote siempre perrón, pero el morrillo ese nomás no”, “Tú no Coyote, no te queremos perder y que seas un Coyote tumbado”. “Tú, excelente, él pues no me gusta nada ni su música ni su forma de ser”, “No Coyote, no caigas tan bajo”, se leía entre los mensajes que recibió la publicación.

Y es que apenas esta semana Cano volvió a llamar la atención con unas declaraciones.

Algunas de las críticas que recibió El Coyote

El joven de 19 años dijo no tener idea de quién es Julio Preciado, quien días antes lo había criticado.

“Como dice mi compadre (Pancho Barraza), ahora toda la gente que cantan los corridos tumbados, que por cierto me cag** a mí en lo personal. Qué trae Natanael Reyes ¿Cómo se llama? Natanael Cano y toda esa gente?, me estaba diciendo mi compadre ‘sólo están platicando la vida de nosotros, pero ellos la están platicando, nada más. Nosotros la vivimos, ellos la están contando, la están cantando, pero nosotros sí teníamos respeto por la música y por el público’”, le dijo Preciado a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista a principios de septiembre.

Entonces, la periodista Nelssie Carrillo le preguntó a Natanael sobre el asunto, al captarlo en el aeropuerto de Los Ángeles de regreso de una presentación en Chicago.

“Yo si vi algo así, pero no lo tomé en cuenta. Hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado, no me he metido al tema porque no tengo la necesidad”, le respondió Cano.

Julio Preciado comentó que no le gusta lo que hace Natanael Cano y el joven dijo que ni siquiera lo conoce (IG: juliopreciado/ natanael.cano)

Tanto ella como otra reportera le preguntaron si nunca había escuchando a la Banda El Recodo, en la que Preciado saltó a la fama.

“Banda el Recodo sí, pero Julio Preciado no, pero igual se respeta, yo sé que tiene su gente, yo tengo la mía”, dijo Natanael.

Así que, a diferencia de lo ocurrido con Pepe Aguilar, esta vez el joven se tomó las cosas con más calma para evitar controversias.

El Coyote se sumó a la polémica de Natanael Cano y Pepe Aguilar hace unos meses (iG: elcoyoteoficial/natanael_cano/pepeaguilar_oficial)

Como se recordará, Natanael enfrentó una polémica el pasado mayo por lanzarse con insultos contra Aguilar por haber criticado los corridos tumbados. Pepe se defendió y aseguró que ni siquiera conocía a Natanael.

En medio de toda la polémica, precisamente El Coyote salió en defensa de Cano.

“Que si él habló algo, que no debería haber hablado, que no se mortifique porque todo el mundo lo hace. Tanto Natanael como Pepe han cometido errores, como el hijo de Pepe también, entonces que no le echen el caballo encima al muchacho, en verdad, no pasa nada”, dijo Ledesma al programa Suelta la Sopa, en la misma entrevista en la que definió a Pepe Aguilar como “arrogante” y “soberbio”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No sé quién es Julio Preciado”: Natanael Cano respondió así a las críticas del cantante

“Me cag**”: tunde Julio Preciado a Natanael Cano y sus corridos tumbados

Por qué detuvieron a Natanael Cano en Los Ángeles: el cantante que peleó con Pepe Aguilar desató un nuevo escándalo