“No sé quién es Julio Preciado”: Natanael Cano respondió así a las críticas del cantante

Julio Preciado comentó que no le gusta lo que hace Natanael Cano y el joven dijo que ni siquiera lo conoce (IG: juliopreciado/ natanael.cano)

Días después de que Julio Preciado expresara su desagrado ante los corridos tumbados y Natanael Cano, este último respondió afirmando que no sabe quién es Preciado.

A su regreso a Los Ángeles, tras ofrecer un concierto en Chicago (el primero con gente en medio de la crisis por COVID-19), Natanael fue abordado en el aeropuerto.

Además de hablar un poco sobre el show, confirmó que hará una colaboración con Nicky Jam y fue cuestionado sobre los dichos de Julio Preciado, quien a principios de septiembre dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en donde habló así:

“Como dice mi compadre (Pancho Barraza), ahora toda la gente que cantan los corridos tumbados, que por cierto me cag** a mí en lo personal. Qué trae Natanael Reyes ¿Cómo se llama? Natanael Cano y toda esa gente, me estaba diciendo mi compadre ‘sólo están platicando la vida de nosotros, pero ellos la están platicando, nada más. Nosotros la vivimos, ellos la están contando, la están cantando, pero nosotros sí teníamos respeto por la música y por el público’”.

Preciado expresó su desagrado por los corridos tumbados

Esta vez sin estallar, como sí ocurrió cuando el escándalo con Pepe Aguilar, Natanel respondió:

“Yo si vi algo así, pero no lo tomé en cuenta. Hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado, no me he metido al tema porque no tengo la necesidad” , señaló en una entrevista para la periodista Nelssie Carrillo.

Cuando le preguntaron si nunca escuchó de niño a Banda El Recodo, de la que fue vocalista Preaciado, Natanael señaló: “Banda el Recodo sí, pero Julio Preciado no, pero igual se respeta, yo sé que tiene su gente, yo tengo la mía”.

Precisamente al tocar el tema de Banda El Recodo le preguntaron si le gustaría hacer un show como el que la agrupación ofreció el pasado fin de semana en Anaheim, California, que fue con el público a bordo de sus automóviles. “No estaría de acuerdo en hacer eso, mejor me esperaría”.

Al final pidió a la gente que lo crítica que “se relajen”.

Natanael tiene 19 años y se le identifica como intérprete de corridos tumbados (EFE)

Contra Pepe Aguilar

El pasado mayo se desató una polémica entre Pepe Aguilar y Natanael Cano por el asunto de los corridos tumbados.

En una entrevista con el Escorpión Dorado, Pepe señaló que la música de la actualidad es “pinch*”.

Nunca mencionó el nombre de Natanael, pero el joven de 19 años se sintió aludido y se lanzó contra él en redes sociales."Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados. Y que para todos hay gusto, pues a él no le gusta toda la música", dijo el joven.

Pepe Aguilar y Natanael Cano protagonizaron un cruce de declaraciones (IG: pepeaguilar_oficial/ natanael_cano)

“Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mier**, con las palabras más mier*** que pueden existir”.

Aguilar no se quedó callado y respondió a través de Instagram.

“No más se suben a un ladrillo y se creen que ya están volando”, señaló. “Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted. Una canción en la vida jamás he oído tuya. Dios te ayude, que te vaya muy bien y ni siquiera estaba hablando de usted, ni de un género, ni nada”.

Al final, Natanel Cano se disculpó con Pepe Aguilar y el asuntó terminó ahí.

