“Quiero ser candidato en Morena”: Chumel Torres volvió a arremeter contra el gobierno de AMLO con una irónica canción

Chumel Torres, influencer mexicano, volvió a arremeter contra el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con una irónica canción basada en el tema American Idiot de Green Day.

En un clip de 45 segundos, el conductor del Pulso de la República promocionó un tema que recorre varias polémicas que ha tenido el gobierno Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México.

“Yo quiero ser candidato en Morena, quiero que no me persiga la prensa y si me aviento una Estafa Maestra, el New York Times me pela la desta”, mencionan los primeros versos de la canción.

Además, puntualizó varios momentos controversiales de la actual administración como el apoyo del presidente en redes sociales o la fuerte crítica que recibió López Obrador por el “Culiacanazo”, aquella ocasión en que el gobierno federal dejó escapar a Ovidio Guzmán , hijo del “Chapo” Guzmán.

Esta no es la primera vez que Chumel Torres critica al gobierno de AMLO con una canción. A inicios de marzo dio a conocer otro video basado en el tema de la caricatura “Dragon Ball Z”.

“Es hora de iniciar la transformación, y acabar por siempre con los corruptos y fifís, mis enemigos de siempre, el partido azul, hoy lloran porque no pueden delinquir”, enunciaba el influencer en referencia al Partido Acción Nacional (PAN) como opositores de López Obrador.

Además, abordó el conflicto entre el presidente y las mujeres feministas con las siguientes frases: “El cuento aquél, de que rompí el pacto, si ni siquiera sé lo que es, la Betty me explicó pero no le entendí”

Estas destacan la campaña “Presidente, Rompa el Pacto”, que se generó en redes sociales luego de que el mandatario refrendara la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con al menos cinco demandas por agresión sexual.

La crítica de Chumel Torres contra el presidente de México ha tomado especial relevancia en redes sociales durante los últimos dos años. Sin embargo, su polémica más reciente no fue por un conflicto en México, sino en Bolivia.

Todo comenzó cuando Jenaro Villamil compartió un cartón político que hacía referencia a Jeanine Áñez, ex presidente de Bolivia que recientemente fue detenida.

La imagen pertenece a Helio Flores, caricaturista mexicano, y representa a la ex funcionaria tras las rejas, mientras grita “¡¿Dónde estás Chumel?! ¡¿No vas a defenderme?!”.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), celebró el dibujo y etiquetó al youtuber Torres para que pudiese observar dicho mensaje.

Chumel torres y Jenaro Villamil protagonizaron pelea en redes sociales (Foto: Twitter/ChumelTorres)

“¿Estás diciendo que tengo alguna injerencia en la política boliviana? ¿De verdad eres así de menso?”, fue la respuesta del influencer, quien también ofendió al caricaturista al escribir “arróbame panzón” para que Flores lo mencionara directamente en su tuit.

Los usuarios de Twitter arremetieron contra el influencer y le recordaron que en noviembre del 2020, cuando Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, él escribió: “Venga, Bolivia, libérate de ese tirano e invítame a la fiesta!!!”.

Sin embargo, Torres decidió contestar a las criticas en su cuenta de Twitter con dos publicaciones. En la primera compartió el cartón y escribió: “Mamá, los chairos piensan que mis tuits de política bolivariana tienen algún impacto en el gobierno!”. Mientras que en un en segundo mensaje se autodenominó “gerente de Bolivia” para burlarse de los señalamientos en su contra.

Chumel Torres es uno de los influencer que genera mayor polémica en redes sociales, donde ha sido señalado por los usuarios de ser clasista, racista y sexista por algunos comentarios que ha publicado.

