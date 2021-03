Por qué Kristal Silva estuvo a punto de morir: así se confesó llorando con Carmen Muñoz en “Mimí Contigo”

Krystal Silva durante su entrevista en el programa "Mimí contigo" (Foto: Twitter /@MimiContigo)

Krystal Silva habló sobre la depresión que vivió durante más de seis meses después de que le quitaron los implantes de senos y tuvo que ponerse un relleno ortopédico.

Con lágrimas en los ojos, la exreina de belleza mexicana contó en entrevista con Carmen Muñoz en el programa “Mimí Contigo” que antes de su participación en los certámenes de belleza era insegura y desde los quince años pasó por problemas alimenticios como la bulimia.

“Todo esto sin que mis papás se dieran cuenta, a los quince o dieciséis años y todavía terminando mi carrera. Pasé por un problema muy complicado durante mi vida. Mis papás me aconsejaban a ir a un psicólogo hasta que tuve un accidente que me causó una hemorragia interna. Fue muy fuerte”, recordó.

Krystal se operó del busto a los 21 años de edad y posteriormente comenzó a vomitar, hecho que la llevó al hospital donde perdió más de dos litros de sangre y estuvo al borde de la muerte.

“Salgo del quirófano y me habían dicho que era muy probable que me quitara el implante y tenga que estar así hasta que se me recuperaran los tejidos. Esperaba verme espectacular el día de mi graduación y lo primero que hago es levantar la manta y ver mi seno mutilado, no había manera de operarme de una forma estética. Yo me quería ver bonita y me pregunté ¿por qué vomitar?”, refirió llorando.

Es por eso que la nueva participante del reality de Tv Azteca “Survivor” afirmó que esos miedos y pánico escénico se le quitaron al momento de convertirse en una participante de los concursos, porque logró subir su autoestima, aprendió a entrenar y comer como se debe.

“Entendí que soy bella. Es muy difícil contarlo porque lo recuerdo como si fuera ayer, pero cada día me vuelvo más fuerte para compartirlo a los demás. A partir de cuando estuve a punto de perder la vida un cirujano me lo dijo: ‘fue un milagro’. Me iba a dar un infarto en la cirugía”, añadió.

Información en desarrollo