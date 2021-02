Livia Brito reveló la depresión que sufrió por la pandemia y el escándalo en el que agredió a un fotógrafo

La actriz de 34 años se ha rehusado a contar los detalles del proceso legal que enfrenta por golpear a Ernesto Zepeda (Foto: Instagram @programahoy)

A punto de volver a la pantalla como parte de la próxima telenovela La desalmada, para la cual ya realizó pruebas de cámara, Livia Brito narró cómo fue cambiar sus actividades cotidianas a las que estaba acostumbrada, a consecuencia del parón de actividades y confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus, suscitados desde marzo de 2020.

La polémica actriz cubana abrió las puertas de su vida personal y narró que estuvo sumida en una fuerte depresión a consecuencia de la situación que aún se vive en el mundo y en México, país donde la actriz se ha asentado y en el que ya ha comenzado a hacer carrera en melodramas de Televisa como Médicos: Línea de vida y Muchacha italiana viene a casarse.

Brito también tocó el tema del escándalo que la persigue desde mediados de 2020, cuando golpeó en Cancún al fotógrafo Ernesto Zepeda que la seguía para captarla en imagen, hecho que desató la furia de la actriz y junto a su novio Mariano Martínez terminó golpeando al paparazzi hasta provocarle aparatosas heridas.

Ernesto Zepeda también aseguró que la actriz se expresó despectivamente de los mexicanos durante el altercado que vivieron en Cancún (Foto: Captura de pantalla)

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer”, contó la intérprete en entrevista para el programa Despierta América que se transmite desde Estados Unidos.

Sobre la controversia que protagonizó con el paparazzi que la denunció por haberlo agredido fuertemente y robarle sus pertenencias, la cubano aceptó que ha sido uno de los momentos más difíciles que ha tenido que afrontar, sin embargo se limitó a hablar de la lección aprendida y no reveló detalles del proceso legal que enfrenta a consecuencia de la querella que en su contra presentó el reportero gráfico.

“Yo siempre digo que en la vida lo único que no tiene solución pues desafortunadamente es la muerte, fuera de eso todos los problemas tienen solución, todo sale adelante, todo es un fluir y aprender de las cosas buenas y de las cosas malas, que generalmente las malas son las que nos enseñan más, y seguir, siempre seguir con una sonrisa y dándole con fe en Dios o en lo que tengas fe, y seguir, nunca parar”, expresó.

Tras su escándalo en Cancún, Livia Brito fue señalada por huir de la prensa (Video: Multimedios)

Brito ya había revelado semanas atrás su intención por dejar en el pasado la polémica que protagonizó en Quintana Roo, ya que ahora buscará un reinicio en su carrera actoral, alejada de los dimes y diretes. Y aunque no destapó en qué situación legal se encuentra respecto al periodista al que agredió, compartió que se encuentra enfocada en lo positivo de su carrera:

“Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o lo que hacen los demás, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad también yo de ver lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo”, expresó en charla con el programa Hoy.

Tras el escándalo con el fotógrafo, Livia compartió un video que no dejó al público complacido (Video: Instagram @liviabrito)

La intérprete de 34 años también compartió que, como parte de sus hábitos saludables, la ingesta de agua pura es algo que procura hacer en gran cantidad, y aunado a su rutina de ejercicios ha conseguido mantener un equilibrio:

“Se vuelve un hábito, o sea ya cuando comes bien y saludable, ya es como normal. Entonces son 21 días nada más lo que necesitas para que tu rutina de lo que tú quieres se vuelva un hábito, como bien, tomo muchísima agua… me dicen ‘¡ay, por qué tomas tanta agua!’, o sea tomo a veces hasta 6 litros de agua al día”, finalizó la actriz que ya se alista para volver a la televisión de la mano del productor José Alberto El güero Castro.

