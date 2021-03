Elliot Page dio su primera entrevista desde que se declaró un hombre trans: “Ahora soy plenamente yo”

Elliot Page protagoniza la portada de la revista TIME

En una extensa y sincera entrevista de portada con la revista TIME, el actor Elliot Page narró cómo fue el proceso de encontrarse consigo mismo hasta realizar el anuncio de su identidad de género. “Finalmente pude convertirme por completo en quien soy”, declaró el intérprete canadiense, que además contó a la publicación que se sometió a una cirugía mamaria como parte de su transición para continuar su vida como un hombre trans.

Durante el diálogo, Page admitió que durante mucho tiempo había sentido una desconexión entre la manera en cómo el mundo lo veía y cómo se sentía. “Nunca me reconocí. Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo”, aseguró el actor a la revista, que por primera vez tiene a un hombre transgénero en su portada. También subrayó el poderoso papel que juega la ropa en la identidad de género, revelando que el proceso de arreglarse y vestirse para la alfombra roja a menudo se tornaba “insoportable”.

Alia Shawkat, quien coprotagonizó con él “Whip It” en 2009, también habló con Time sobre las luchas de su amigo para mostrarse femenino a través de la moda. “Yo le decía, ‘Mira todos estos lindos atuendos que estás obteniendo’, y él decía: ‘No soy yo. Se siente como un disfraz ‘”, recordó.

La estrella de “The Umbrella Academy” indicó que la operación mamaria, que elimina el tejido en esa zona para generar una apariencia más masculina, fue una decisión muy importante para él. “Ha transformado mi vida por completo”, dijo.

Page explicó que la cirugía no es central para definirse como, pero le permitió finalmente reconocerse a sí mismo cuando se mira en el espejo. Cuando se declaró transgénero en diciembre pasado, se estaba recuperando del procedimiento.

“Hola, amigos. Quiero compartir que soy trans, mis pronombres son él/ellos, y mi nombre es Elliot”, proclamó al unísono en Facebook, Instagram y Twitter.

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida “, escribió Page, de 34 años, en su anuncio en las redes sociales. “Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy”.

Días más tarde, el 22 de diciembre, el intérprete expresó su gratitud a sus seguidores por las muestras de amor que recibió después de compartir su nueva identidad. “Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo han sido el mejor regalo”, dijo en su primera publicación tras comunicar a sus seguidores que dejaba de ser Ellen para llamarse Elliot.

Su esposa, Emma Portner, dijo en ese momento que estaba “muy orgullosa” de Page por vivir auténticamente, pero luego se separaron; Page solicitó el divorcio de Portner en enero.

“Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, dijo la pareja en un comunicado conjunto. “Nos tenemos el mayor respeto el uno al otro y seguimos siendo amigos cercanos”.

Ellen Page y Emma Portner durante un evento en Los Ángeles en octubre de 2017 (AP)

Page lloró emocionado en al menos en tres oportunidades, de acuerdo al relato de TIME: al recordar el apoyo de su madre, al haberse enfrentado después de años a cortarse el cabello y a la valentía de su revelación pese a sus miedos.

Page rememoró que cuando apareció en éxitos de taquilla como “X-Men: The Last Stand” y “Inception”, sufría de ansiedad, depresión y ataques de pánico debido a la incomodidad de tener que actuar como una actriz. No sabía, dijo, “cómo explicarle a la gente que aunque [yo era] actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me haría sentir tan mal”.

Se sentía agotado por “simplemente existir” y pensó más de una vez en dejar de actuar.

Durante la pandemia, y apoyado en quienes encontraron el éxito en Hollywood viviendo con autenticidad, como Janet Mock y Laverne Cox, y en escritores trans, “la vergüenza y la incomodidad” dieron paso a la revelación. “Finalmente pude aceptar ser transgénero y permitirme convertirme por completo en quien soy”. Esto llevó a una serie de decisiones. Necesitaba un nombre diferente. Elliot, dijo que siempre le gustó por la película “E.T.”, el niño protagonista del filme de Steven Spielberg se llama así.

El intérprete nacido en Canadá dijo que a los 9 años “quería ser un niño. “Le preguntaría a mi mamá si podría serlo algún día”, recordó. Sin embargo, su inicio temprano el cine y la televisión, a los 10 años, lo moldeó a la fuerza para continuar su vida como una niña. Su madre -dijo- estaba tratando de hacer lo mejor para ella, incluso si eso significaba alentarla a actuar como una mujer. “Ella quiere que yo sea quien soy y me apoya plenamente”, dijo Page sobre su situación actual. “Es un testimonio de cómo la gente realmente cambia”.

Acerca de sus expectativas previas a anunciar su identidad de género, Page contó que “esperaba mucho apoyo y amor y una gran cantidad de odio y transfobia. Eso es esencialmente lo que pasó”.

Aún así, destacó todo lo bueno: desde los miles de seguidores que sumó en redes sociales solo ese día hasta todos los directores de casting en Hollywood que se acercaron a su agente para decirle que sería “un honor” elegirlo para su próxima gran película.

Sin importar lo que le depare el futuro, Page parece entusiasmado con la posibilidad de desempeñar un nuevo abanico de roles. “Estoy muy emocionado por actuar ahora que soy completamente quien soy en este cuerpo”, dijo. “No importan los desafíos y los momentos difíciles que genere esto, nada equivale a llegar a sentir cómo me siento ahora”.

Durante la entrevista, Page contó que le tomó mucho tiempo regresar a la peluquería para volver al pelo corto, como cuando tenía 9 años.

Volvió a llorar y luego sonrió. “Simplemente no podría haberlo disfrutado más”, cerró.

