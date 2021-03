Corona Capital 2021: Smash Mouth filtró el posible cartel del festival en Guadalajara

Foto: @smashmouth / Twitter

Sin duda, la industria musical ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia mundial, debido a que los conciertos y las presentaciones en vivo tuvieron un alto total. Para este 2021 el panorama parece cambiar porque mediante la red social Twitter, la banda estadounidense SmashMouth publicó el posible cartel oficial y las fechas para la edición de este año del Corona Capital en Guadalajara.

“¡De vuelta al escenario! Mira esta alineación”, fueron las palabras de la banda californiana que acompañaron a la imagen del cartel, donde destacan bandas como The Strokes y Kings of Leon como parte de quienes integrarán el evento. Aunque la información no ha sido confirmada por fuentes oficiales del festival, SmashMouth añadió un vínculo para la compra de los boletos. Sin embargo, al ingresar aparece la leyenda “POSPUESTO: LA FECHA SERÁ ANUNCIADA PRONTO”, por lo que no es posible adquirir las entradas hasta este momento.

De acuerdo con la información del cartel, las fechas serán el 25 y 26 de septiembre y algunas de las agrupaciones que se presentarán son The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Sofi Tukker, The Drums, Smash Mouth, entre otros...

Cartel del Corona Capital 2021 filtrado por la banda SmashMouth (Foto: @smashmouth / Twitter)

*Información en desarrollo...