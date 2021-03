Así recordó Rossana Nájera su noviazgo con Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco y Rossana Nájera tuvieron una relación amorosa de 3 años aproximadamente (Foto: Cuartoscuro)

Hace algunos años, uno de los romances más curiosos del espectáculo fue el del ahora exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y la actriz Rossana Nájera. Duró alrededor de tres años e incluso tenían la boda en puerta y programada para 2010; sin embargo, la veracruzana sorprendió al dar el anuncio de su ruptura. Poco se supo de los motivos que llevó a la pareja a tomar caminos diferentes, pero se sospechaba que Blanco le había sido infiel.

De lo anterior no hay que olvidar que, durante todo el tiempo que duró este romance del espectáculo, Cuauhtémoc y Rossana tuvieron una ruptura luego de que surgiera una supuesta infidelidad por parte del ahora político con una mujer identificada como la actriz Sandra Montoya. Sin embargo, a pesar del pleito que significó, continuaron con su amor hasta la fecha anteriormente dicha.

En la actualidad Rossana no sólo siguió adelante luego de ese noviazgo agitado, sino que ya ha tenido a más gente en su corazón. Respecto a su carrera artística, hace unos meses volvió a la actuación luego de un descanso de dos años, mismos que aprovechó no sólo para hacer una introspección sobre su carrera y vida personal, sino también para abrir su canal de viajes en YouTube.

Hace unos meses, en charla con Marimar Vega, Rossana Nájera reveló el motivo por el que no puede tener hijos (Foto: Instagram @rossananf)

A su vez, a lo largo de estos meses de encierro por la pandemia de Covid-19, Nájera aprovechó redes sociales para hablar de muchas experiencias difíciles que ha pasado en su vida; entre ellas, que no puede concebir hijos y que tuvo 3 embarazos fallidos. Ahora, meses después de aquella impactante confesión, la actriz fue cuestionada sobre otros temas que ahora mismo están en boga.

En entrevista para varios medios (y retomada en el canal de YouTube de Edén Dorantes), se le preguntó a la actriz sobre su opinión respecto a las estrellas en Internet y televisión que han denunciado ser víctimas de acoso o abuso sexual. Primero aclaró que ella tuvo la fortuna de jamás vivirlo en carne propia: “Gracias a dios, te lo digo así viéndote a los ojos, te digo que no. Y mira que la verdad me siento muy afortunada porque yo lo he visto a mi alrededor”.

Del mismo modo, dejó en claro la importancia de que las mujeres ahora se animen denunciar estos casos de abuso en todas sus formas: “Es fuertísimo. A veces crees que es una de un millón y no es cierto. Más bien a veces somos muy pocas las que nos salvamos de eso. (...) Creo que ahora tenemos ya las mujeres el poder de levantar la voz a tiempo”.

Rossana Nájera recuerda incluso con cariño a Cuauhtémoc Blanco y reiteró que lo quiere mucho (IG: rossananf)

Al mencionar esto, le cuestionaron si Cuauhtémoc Blanco alguna vez llegó a ser un poco agresivo con ella. Cabe recalcar que, en buena medida, la atención mediática dirigida al ex-americanista era por sus actitudes agresivas en público y por lo problemático que llegaba a ser tanto con otros futbolistas, como con cualquier otra persona.

Sin embargo, Rossana tomó la pregunta con algo de humor y gusto: “¡Ay! ¿De qué me hablas? ¡Ese es un bombón! Ese señor, que ahorita respeto mucho porque está metido en la política, no... Yo te lo digo así, de verdad, nunca ni siquiera me levantó la voz. Nunca, nunca, nunca”.

Aunque, de lo anterior dicho, reconoció que sabía el tipo de fama de la que se hizo su ex-pareja, siguió reiterando que jamás fue un novio grosero con ella: “Es bueno, bueno. Yo sé que su carita de enojado no le ayuda, pero no: es muy bueno. Ya sé que (en la cancha) ahí se desquitaba”.

En la actualidad, Rossana Nájera está soltera y prefiere dedicar un poco más de tiempo para estar sola (IG: rossananf)

Eso sí, cuando le preguntaron si el actual gobernador de Morelos había sido el hombre más importante de su vida, Nájera prefirió no dar una respuesta clara al respecto: “Creo que todos han tenido un lugar super especial en mi corazón y sí, lo quiero muchísimo. Él lo sabe”.

