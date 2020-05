“Lo que más deseaba era estar embarazada”: Rossana Nájera habló del por qué no puede tener hijos

Rossana Nájera reveló las razones por las que no puede ser mamá (IG: rossananf)

Días después de que revelara la pérdida de tres bebés, la actriz Rossana Nájera habló de las razones por las que no puede lograr su sueño de ser mamá.

Fue en una transmisión en vivo con Marimar Vega que Nájera dio a conocer el drama que ha enfrentado, pues uno de sus mayores sueños es tener un hijo.

“Yo me embaracé tres veces con la misma ilusión y el miedo, y mi último embarazo es el que hice con mucha ilusión, lo hice buscando el bebé, dijimos ‘ahora es cuando’, me embaracé rapidísimo, la ilusión de ser mamá fue una locura, me fui de viaje estando embarazada me sentía la mujer más plena y más feliz y todos los achaques, ascos y vómitos no me importaban porque para mi era todo perfecto y hasta la celulitis que me salía era perfecta, y ahí me di cuenta que efectivamente yo quería ser mamá por eso todo lo veía perfecto y sentía que por fin se estaba cumpliendo mi sueño de crear vida dentro de mí, pero por tercera vez en mi vida lo volví a perder", le dijo a Marimar.

Ante el revuelo que causaron sus declaraciones, Nájera ofreció una entrevista al programa Ventaneando en donde reveló los motivos de salud por los que no puede ser mamá.

De entrada agradeció que su más reciente embarazo no se hubiera prolongado más de dos meses, pues el golpe habría sido más fuerte.

“Agradeces que te haya pasado a tiempo. Es difícil porque vivía como tan feliz ese poquito tiempo, menos de dos meses, estaba yo tan plena, sentía que levitaba, tal vez me hubiera gustado vivir más la ilusión”, reconoció.

Lo que más deseaba era estar embarazada, sentir que un movimiento existía dentro de mí

Nájera también agradeció que su pareja, el fotógrafo Christopher Esqueda, la haya apoyado en todo momento. “Estuvo ahí para hacerme sentir que era más importante yo y mi vida a su lado que ser padres ...igual miente para hacerme sentir bien”.

Rossana comentó que tiene una especie de trombofilia, lo que hace el cuerpo “coagule al babé” y por eso el embarazo no pueda llegar a buen término.

Además tiene un trastorno en las células conocidas como “natural killers” (asesinas naturales).

“Al ver un ADN que no es el tuyo para ellas es un cuerpo extraño, atacan al bebé y la reproducción se detiene”, detalló.

Nájera no descartó recurrir a otros métodos como la adopción o el vientre de alquiler para convertirse en mamá, aunque dijo que su sueño "más grande es crear vida, verlo crecer, tenerlo, amamantarlo".

Y si bien en un años podría contemplar la adopción o la subrogación, en este momento reconoce que no le resultaría adecuado.

“No lo he pensado, pero tampoco lo he echado en saco roto. Yo conociéndome creo que me daría una frustración tal vez más grande saber que no le pude dar yo vida... creo que podría llegarme la frustración todavía peor o el dolor”.

Por ahora lo que la actriz de 40 años tiene en mente es convertirse en doula (partera) y pidió a las mujeres que han vivido una situación como la de ella que no se queden calladas. “Que lo hablen, que se expresan, que se sientan completas porque lo son”.

La experiencia de Marimar Vega

La actriz también habló la semana pasada de la pérdida de un bebé. “Ya sé que son 36 años, no es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando, pero bueno, en su momento cuando me casé lo contemplé (ser madre), lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos”, relató.

