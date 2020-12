“A ver si no me pega el no ser mamá”: Rossana Nájera habló en Ventaneando de sus problemas para concebir

Rossana Nájera afirmó que no podrá ser madre (Foto: Instagram @rossananf)

La actriz Rossana Nájera decidió volver a la actuación luego de parar por dos años su carrera con el fin de darse un descanso para viajar por el mundo y de abrir su canal de viajes en YouTube. Nájera se había ido a vivir a España con el fin de poder hacer una introspección sobre su relación pero la pandemia de COVID-19 paralizó toda la industria.

Nájera había decidido alejarse de la actuación en México con la finalidad de dedicarse a viajar para acrecentar su riqueza interna y de hacer una introspección por su carrera, además de que pasó por duros momentos luego de intentar quedar embarazada en tres ocasiones distintas en las que no pudo llevarse a buen término la gestación. Por ello es que había decidido darse un tiempo para recapacitar. Así lo dijo la veracruzana:

Le di un poco de pausa a ´Rossana actriz’ y me dediqué a viajar. Y bueno ahorita ya la pandemia nos está dando el sabático a todos como obligación (...) Fue masomenos como dos años desde que hice la última telenovela y me dediqué a viajar para lo de mi canal y además me dediqué a viajar para adentro. Eso me ayudó a darle una nueva interpretación de lo que estaba haciendo y a mi relación en ese momento. A veces es muy importante parar tantito el carro para saber dónde te estás estacionando

En una entrevista que le dio al programa de espectáculos Ventaneando, Rossana afirmó que su viaje por diferentes partes le ayudó para volver a recuperar un balance de su vida, al mismo tiempo que intentó captar la atención de algunas producciones en Europa, específicamente en España, a donde ingresó a una escuela de actuación para mejorar sus habilidades. La originaria de Xalapa se quedó a vivir por casi un año en Madrid, en donde tenía intenciones de realizar castings para obras de plataformas en línea:

Pues en realidad mi sueño era estar un par de años viviendo allá, caminando, gozando, grabando también para el canal de viaje y tocar puertas para ver si podía lograr algo por allá. De actriz, me hubiera encantado. Estaba yo estudiando, la verdad es que sólo llegué a estudiar pero después llegó la pandemia y bueno...

Y es que la actriz dejó todas sus cosas en España pues justamente pensaba en volver para el final del año pero la pandemia se extendió aún más, como si fuera poco, su casero le pidió que desocupara el departamento pues tenía la necesidad de usarlo y tuvo que trasladar todas sus cosas a una bodega, afortunadamente una de sus amigas la apoyó con el traslado pues Rossana ya se encontraba en México.

Su vida con el fotógrafo Christopher Esqueda iba a ser algo muy longevo pues inclusive estaban construyendo su propia casa pero al parecer la pandemia los enfrentó contra lo peor de ellos mismos y decidieron cortar por lo sano. Rossana afirmó que la diferencia de edades entre ellos les pasó factura, pues se llevan 9 años y eran diferentes niveles de madurez.

Pero la actriz afirmó que nada tuvieron que ver los problemas de maternidad con la separación de Christopher, aunque fue un durísimo golpe enterarse que no podrá ser madre pues afirmó que decidió ya no intentarlo, aunque no descarta poder ser madre por otros medios, como podía ser una adopción:

Decidimos pues no ser padres y la verdad pues lo aceptamos. No fue tanto por algo nuestro sino la vida fue la que nos puso en ese camino (...) me sirvió muchísimo poder platicarlo ‘¿cómo puedo decirles que no puedo ser mamá’ pero me siento bien, me siento tranquila... Yo pensé que ahorita que terminó mi relación no me va a pegar el no haber sido mamá pero no. Lo estoy llevando bien y se puede ser mamá de muchas formas

