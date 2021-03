"Te avergüenza, es duro, es difícil": Gabriel Soto se sinceró por primera vez sobre la filtración de su video íntimo y cómo lo habló con sus hijas

(Foto: gabrielsoto / Instagram)

El escándalo por el video de Gabriel Soto tomó otro rumbo. El actor fue cuestionado entre bromas y preguntas subidas de tono que lo llevaron a revelar detalles que hasta hoy no había comentado.

El actor, que constantemente está en el ojo del huracán por varias controversias, asistió al programa Miembros al Aire de Unicable, donde se refirió al clip sexual como nunca lo había hecho.

Rodeado de algunos amigos y con muchos chistes en doble sentido, Soto defendió su derecho a grabarse en su intimidad, pero catalogó como un delito su difusión en redes sociales en diciembre del año pasado.

Destacó que ese video fue grabado hace mucho tiempo e incluso ya había olvidado cuando lo hizo, pero dejó entrever que ya tienen en la mira a algunos sospechosos.

Gabriel Soto se mostró afectado por la publicación del material erótico, aunque sí se involucró en las bromas de los conductores del programa.

Yordi Rosado le pidió consejos para grabar un video íntimo. “¿Hay un ángulo en el que se ve mejor?”, preguntó el conductor y locutor mexicano.

Entre risas, Gabriel Soto le recomendó intentar la grabación y aclaró: “No lo hice pensando en eso (el tamaño de su miembro viril). No fue así. Date el video, experimenta”.

Ya un poco más serios, los conductores le preguntaron por sus sentimientos tras la difusión del video y lo que piensa de estos materiales eróticos.

“Sí, sí afecta. Es una violación a tu intimidad. Tengo dos hijas, tuve que hablar con ellas, principalmente con la mayor porque con la chiquita no. Sí está feo, no está nada padre, te afecta, te avergüenza, es duro, es difícil psicológicamente y emocionalmente hablando”, dijo ya afectado.

Gabriel Soto habla del video íntimo que se filtró a las redes sociales

El actor aseguró que no fue un error grabar dicho clip audiovisual, pero sí la acción de difundirlo: “No está mal grabarse, ¿por qué está mal grabarse? Es mi intimidad y puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera, tirándome de la tercera cuerda si quiero. El delito es quién lo filtró y es un delto grabe que ahorita con la Ley Olimpia mete a la cárcel a las personas que filtran este tipo de videos y lo difunden”.

“No está mal lo que uno hace en su intimidad, y es una estupidez lo que voy a decir y en diferente parámetro, pero todo mundo va al baño, todo mundo lo hace y no es un delito, pero no está padre que se filtren los videos, se empiece a hacer viral y a difundir”, añadió.

Explicó que ya tiene interpuesta una denuncia y por esta situación no puede dar muchos detalles del proceso legal.

Recalcó que este video íntimo lo grabó hace mucho tiempo, pero eso no apagó el escándalo, por lo que tuvo que soportar toda la controversia que se generó a su alrededor.

En diciembre las redes sociales colapsaron ante la difusión de un video íntimo de Gabriel Soto, quien aceptó la propiedad del material y aseguró que la difusión se trató de una venganza.

Video: Suelta la sopa.

Esta situación provocó una infinidad de reacciones, pero resaltaron las de Irina Baeva y Geraldine Bazán, que fue señalada como la responsable de publicarlo.

Irina Baeva, pareja de Soto, salió en su defensa y aseguró que las más afectadas con esto son las hijas que el actor tuvo con Geraldine Bazán.

Sobre Elisa Marie y Alexa Miranda también se refirió Geraldine Bazán, quien calificó la difusión como “bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas”.

Además desmintió que ella fuera la responsable de filtrar un video de este tipo: “Mentira, absolutamente. Eso sí quiero aclararlo, en ningún momento, nunca, de mi relación recibí un video así”, se sinceró para Suelta la Sopa.

El actor interpuso una denuncia para quien resulte responsable de la filtración de este video y espera la conclusión del caso.

