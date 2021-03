“El coronavirus me alcanzó”: Ivonne Montero, actriz de “Malverde”, reveló que toma “dióxido de cloro” a pesar de estar contraindicado

La actriz mexicana Ivonne Montero, quien es parte del elenco de la serie de Telemundo "Malverde: El santo patrón", comunicó que dio positivo a la COVID-19. (Foto: Ivonne Montero)

La actriz mexicana Ivonne Montero, quien es parte del elenco de la serie de Telemundo Malverde: El santo patrón, comunicó que dio positivo a la COVID-19. La intérprete de 46 años de edad es parte del brote de la enfermedad que ha surgido en la producción de la serie, a pocos días de haber iniciado grabaciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un video en el que se sinceró sobre la enfermedad y contó que se encuentra aislada en su domicilio con algunos síntomas, como dolores en el cuerpo, en la cabeza y en los globos oculares.

“Les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó. Me encuentro en casa, infectada. Llevo ya una semana, aproximadamente, con síntomas de dolor de cuerpo fuerte. El primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar. Los globos oculares me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita”, contó la actriz.

Video: @ivonnemonteroof / IG.

De acuerdo con el relato de actriz, la sintomatología de la enfermedad comenzó hace una semana. Además, Ivonne aseguró que se sometió a un tratamiento que involucra el dióxido de cloro desde tiempo atrás y que no hubo riesgo de contagio en su familia.

“Pero digamos que voy bastante bien, estoy saturando muy bien. Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y la verdad es que bastante tranqui. Me estoy cuidando mucho. Estoy encerrada, estoy sola. Mi hija tiene varias semanas con sus abuelos viviendo porque estoy trabajando, entonces no hubo ningún riesgo de contagio”, concluyó.

Con esta noticia, Ivonne se suma a los casos de contagio dentro del elenco de la serie que busca retratar la vida del ‘santo de los narcos’ y que obligaron a que la producción tuviera que ponerse en pausa.

Tan solo la semana pasada, la actriz venezolana Mariaca Semprún reveló que dio positivo a la prueba de PCR, aunque ya había comenzado a presentar algunos síntomas días antes de aquel diagnóstico.

“Soy positiva en coronavirus, lo supe hace dos días. No me había manifestado por acá, porque como todos, me asusté un poco, no sabía cómo iba a reaccionar”, reveló a través de un mensaje en su cuenta de Instagram en el que también compartió que su contagio tuvo origen en un compañero que no sabía que estaba enfermo.

En fechas recientes, el actor se sinceró sobre los efectos que ha tenido la enfermedad en su estado anímico. :(Foto: Instagram@alanslim)

Además de este caso, el pasado dos de marzo, el actor Alan Slim informó que se encontraba aislado en casa debido a que se infectó con el virus SARS-CoV-2.

“Sigo batallando con los síntomas del COVID-19. Llevo 10 días con síntomas. Me dio de todo. Todos los días son una montaña rusa, de repente me siento mejor y de repente otra vez y así”, narró el histrión desde su cuenta de Instagram, " yo espero que ya se acabe este malestar y pueda volver a trabajar para estar de nuevo, hacer mi vida normal”.

Además, en fechas recientes, el actor se sinceró sobre los efectos que ha tenido la enfermedad en su estado anímico:

“Casi no nos dicen nada de eso, generalmente hablan de mil síntomas y no nos dicen sobre la ansiedad que nos puede provocar y la depresión que nos puede provocar, ni los ataques de pánico que incluso nos puede dar. Es normal. (...) Por si han estado pasando por algo así o pasaron por algo así, es normal”, contó Alan desde su cuenta de Instagram este 9 de marzo.

SIGUE LEYENDO: