Estas fueron las razones por las que el cantante Camilo se volvió tendencia en Twitter

El pasado jueves, Camilo dio a conocer su nuevo álbum titulado “Mis Manos”, el cual cuenta con 11 canciones y colaboraciones con su esposa Evaluna Montaner, El Alfa, Los Dos carnales, Mau y Ricky. Poco tiempo después del lanzamiento, el intérprete se volvió tendencia en redes sociales, por las opiniones de su nuevo disco y debido a algunos comentarios que la pareja del colombiano le hizo en su Instagram.

A los ya conocidos sencillos: “Vida de Rico”, “Bebé” y “Ropa Cara”, se sumaron nuevos éxitos, que permitieron al intérprete explorar nuevos estilos musicales como el que puede hallarse en “Tuyo y mío”, con la agrupación lagunera “Los Dos Carnales”.

“Hasta la fecha no había sido fan de #Camilo Ahora tampoco pero después de escuchar #tuyoymio con los dos carnales ya no me lastima tanto los oídos”, puntualizó una usuaria de Twitter.

Asimismo, otros internautas comenzaron a compartir capturas de un Instagram Live que hizo el cantante y donde su esposa le hizo múltiples comentarios en los que le decía a Camilo: “vuelve papito rico”, “only flans” o “dime que soy tu baby”.

“Si no me van a tratar como Evaluna comentando los lives de Camilo, no quiero nada”, sentenciaron algunos tuiteros.

El controversial disco

“Este álbum es una exploración de todos estos colores, ya saben que todo el tiempo hablamos que uno tiene que volver a celebrar la diversidad que hay afuera, pero no podemos celebrar hasta que aprendamos a celebrar la diversidad que llevamos dentro, todos esos universos que se abren de sonoridades, mensajes y sentires, todos esos caminos soy yo”, dijo Camilo en entrevista para Apple Music.

Apenas el 2 de marzo, el colombiano lanzó su sencillo “Machu Picchu”, la cual causó múltiples críticas por parte de los escuchas, sobretodo de los residentes originarios de Perú, que dejaron saber su inconformidad con el nombre de la canción que, según ellos, no le hace honor a uno de los lugares del mundo más apetecidos por los turistas.

“Ay dime qué viste, cuando me viste, sé sincero. Ay dime qué pasa, cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loco, pero tú más loco, de haberte fijado en mí”, dice el coro de la canción que luego de ‘Favorito’, y ‘Amén’ hace que la pareja una de nuevo sus voces en un estudio de grabación.

La canción, y el videoclip, tiene una duración de 2:57 y, en sus letras, solo menciona al lugar en una ocasión, y no hace referencias audiovisuales literales de la ciudadela inca.

“Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”, dice el verso de la canción del artista originario de Medellín.

El cantante, quien se dio a la tarea de explicar sus intenciones con el título de la canción, que tiene indignado a más de un ciudadano peruano, dijo que su canción era un regalo para sus seguidores de dicho país pues, según él, fue uno de los primeros territorios latinoamericanos que le abrieron las puertas a su música.

La polémica que ha girado en torno a las letras del cantante no sólo se limita a su melodía con Evaluna, sino que “Ropa Cara” y “Vida de Rico” han sido de las más controversiales y virales desde sus respectivos lanzamientos.

Cabe recordar que apenas el mes pasado, Camilo había sido sometido al escudriño público, tras anunciar su nuevo sencillo “Ropa Cara”, pues varios usuarios de Twitter comenzaron a vaticinar que el tema podría tratar nuevamente del artista haciendo de “pobre” tal y como pasó con su éxito Vida de rico.

“Se llega a hacer el pobrecito otra vez diciendo que no le puede regalar ropa cara pero si unos besitos en la cara y les juro que lo hackeo”, escribió una usuaria de la red social. El tuit se hizo viral y miles de usuarios en Latinoamérica, especialmente en Colombia, México y Argentina, reaccionaron de la misma manera.

Sin embargo, los comentarios parecieron pasar desapercibidos por la mente del cantante originario de Medellín, pues su más reciente canción se viralizó en Tik-Tok, tras tener un baile coreografiado por él mismo con Eva Luna.

