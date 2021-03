“La conocimos al mismo tiempo”: Diego Schoening negó haberle “bajado” a Thalía a Erik Rubín

Diego Schoening reveló que de haberlo sabido en su tiempo, le dejaba el camino libre a Erik para andar con Thalía (Foto: Cuartoscuro)

En el más reciente episodio del canal de YouTube denominado “Peluche en el estuche” conducido por el influencer “El escorpión dorado”, salieron a la luz muchas confesiones y recuerdos del historial amoroso de Erik Rubín, quien le reveló al comediante los romances que sostuvo con varias famosas.

El hoy esposo de Andrea Legarreta confesó que tuvo sus amoríos con figuras del medio del espectáculo mexicano como Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y Salma Hayek, pero fue con Thalía con quien sí “terminó con el corazón roto”, pues aseguró que Diego Schoening, su compañero de Timbiriche “se la bajó”.

Rubín dijo que fue tras un pleito que tuvo con la hoy esposa de Tommy Mottola cuando Diego se aprovechó de la situación y no fue sino hasta que tuvieron una junta para hablar aspectos de la banda Timbiriche cuando los vio “de la manita”, por lo que se sintió decepcionado de quien creía su amigo.

Erik Rubín relató su fracaso amoroso con Thalía (Video: PelucheEn ElEstuche / Youtube)

Tras estas revelaciones de una situación que pasó hace más de 30 años, Diego le respondió al también productor musical y aseguró que las cosas no pasaron así y que incluso desconocía las verdaderas intenciones de su compañero para con Thalía.

Segú Schoening, él recuerda la situación a su manera y reveló que los hechos se suscitaron de manera distinta a como la plantea el cantante de 50 años. Fue en una entrevista para el programa Chisme No Like! donde Diego aclaró que nunca tuvo la intención de “bajarle” la novia a su amigo, pues ni siquiera eran novios, sino que apenas estaban conociéndose.

“Realmente lo que alguna vez me había dicho él es que le gustaba, más no me dijo sus claras intenciones. Pues Thalía y yo ya habíamos estado saliendo y nació el amor, y así empezamos a andar, pero así que dijeras que sabía yo que andaban, pues no”, comentó.

Diego Schoening reside en Estados Unidos, donde ha forjado una carrera como conductor (Foto: Cuartoscuro)

Y es que Diego destacó la belleza física y el éxito en la carrera de Thalía, cualidades que la hacen atractiva para cualquier hombre en ese entonces y ahora mismo, por lo que no dudó en sostener una relación con ella, animado también porque Rubín, según él, nunca le comunicó sus intenciones de querer iniciar un noviazgo con la hermana de Laura Zapata:

“Lo que pasa es que todos la conocimos al mismo tiempo, cuando ella empezó y llegó a Timbiriche, pues empezamos a salir. Yo sabía que en alguna (ocasión) había salido con Erik y él en algún momento me había dicho que no y que sí, que estaba guapa y que le gustaba, pero nunca me dijo que sus intenciones eran ‘voy a andar con ella’. Entonces empecé a salir con ella. Nació el romance, nació el amor y pues anduvimos un buen rato”, recordó.

Al respecto, el ex Timbiriche hizo uso del viejo refrán que estipula que “en la guerra y en el amor todo se vale”, por lo que es usual que se den este tipo de situaciones cuando dos hombres se disputan el amor de una mujer; no obstante, mostró sus intenciones de aclarar el punto con su amigo, a quien dijo querer mucho.

Diego Schoening destacó que a Erik Rubín lo une un gran cariño. En la foto con Alix Bauer, también integrante de Timbiriche (Foto: Cuartoscuro)

“Pues fíjate que Erik y yo nos queremos muchísimo, y son cosas que pasamos de chavos y que si en su momento él me hubiera dicho, yo me hubiera alejado, lo hubiera pensado, lo hubiéramos platicado y yo creo que fue un momento en el cual nos ganó la batalla del amor y en la guerra y en el amor siempre hay perdedores”, expresó.

Shoening recalcó que de haber sabido en su momento que que Rubín “iba en serio” con Thalía, se hubiera apartado para dejar que ellos vivieran un romance.

“El tiene razón en algo, yo no hubiera puesto la amistad en medio, sin embargo lo que él me dijo yo no lo tomé como algo que fuera muy en serio y sin embargo se dio y ni modo. Ya le tendré que pedir disculpas”, finalizó.

