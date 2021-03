De la pelea en un yate a las críticas a Nath Campos: así es YosStop, la polémica youtuber acusada de pornografía infantil

La influencer se ha visto envuelta en diversas polémicas. Foto: Instagram justyoss

Yosstop, es una influencer y creadora de contenido para la plataforma de videos Youtube, que en diversas ocasiones se ha visto involucrada en eventos que se han vuelto polémica. El último de estos se está dando este jueves, luego de que se diera a conocer que fue denunciada por poseer y difundir imágenes de pornografía infantil, material gráfico donde aparece la joven Ainara “N” siendo abusada.

Pero, ¿quién es Yosstop?

Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como Yosstop, nació un 27 de julio de 1990 y actualmente tiene 30 años. En sus redes sociales tiene bastantes seguidores, por ejemplo, en Instagram cuenta con más de siete millones de seguidores, mientras que en su canal de YouTube tiene ocho millones de suscriptores.

Además de ser conocida por sus videos de YouTube, Hoffman Badui ha trabajado en televisión, colaborando con Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), TVC y TV Azteca, en donde destacó por ser conductora durante las olimpiadas del 2012, en Londres. Fue aproximadamente en ese año, que decide abrir su canal de YouTube.

En su canal, habla sobre su estilo de vida, y hace algunos sketches sobre temas diversos. y en diferentes momentos ha sido tema de conversación, pues habla de manera desenfadada y dice abiertamente lo que piensa. Tras diversificar el contenido de sus videos, Yoseline abrió otro canal de Youtube, titulado JustYosS, el cuál tiene más de cinco millones de seguidores.

La influencer Yoss Hoffman explicó su versión del escándalo en el que se involucró (Foto: YouTube)

Yosstop es hermana de del también influencer y youtuber Ryan Hoffman, mejor conocido como Debrian, de 33 años, quien también ha sido tema de conversación por su comportamiento.

Tiene siete medios hermanos y un hermano biológico, Ryan Hoffman. Su padre falleció en 2019, y en aquella ocasión Ryan fue duramente criticado por transmitir por redes sociales el funeral.

Uno de los casos más polémicos en los que se ha visto envuelta Yosstop, fue la ocasión en que ella y un grupo de amigos tuvieron un altercado con personas que los transportaba en un yate, en Cancún.

En aquélla ocasión, ocurrida a mediados de 2019, se dio a conocer un video en el que se ve a Yoseline y su grupo de amigos cantando el tema ”Put*” del grupo de Rock mexicano Molotov, mientras señalaban al capitán de la embarcación. Posteriormente se dio a conocer otro video en el que se ve a sus amigos y a ella apalabrándose con otro empleado. La influencer puso en una publicación de Twitter, que nada justificaba la violencia, y llamó “nacos” a los empleados del yate, lo que le costó duras críticas.

La influencer YosStop denunció agresiones en un yate en Cancún, en 2019. (Foto: Captura de pantalla)

Yosstop también estuvo envuelta en la polémica luego de apalabrarse con la bailarina y ex pornstar, Mujer Luna Bella, a quien criticó severamente en varias ocasiones.

“Estamos en 2020, no el 2015, apenas les está cayendo el veinte de la clase de persona que es @YosStoP yo se los dije, pero por dedicarme a la vida galante no me creyeron, y no tengo nada en contra de esta mujer, al contrario...Me da no sé qué verla yendo a marchas feministas y es la primera que ataca a su género, de mí por ejemplo se burló por vivir mi sexualidad libremente cuando jamás me metí con ella...Qué triste...”, publicó el año pasado la ex pornstar, luego de darse a conocer el caso por el que hoy está demandada.

También, la bailarina exótica, publicó un video en donde habla sobre la influencer, mencionando que “ella cree que por tener dinero es superior a los demás, que por ser bonita de ojos azules puede tratar mal a quien ella quiera”.

“Ella le tira mucho a las chicas de la vida galante, atrevidas, que viven su vida a su manera, que viven libremente su sexualidad, tiene un trauma con las put*s, a lo mejor una le bajó a su novio, siento que es una p*ta de clóset, una p*ta tapada. Tiene ganas de serlo, pero por miedo al qué dirán tiene que disfrazarse, siento que está reprimida”, dijo en aquella ocasión.

YosStop criticó en varias ocasiones a Mujer Luna Bella (IG: justyoss/ unsuspirodeluna)

Tras darse a conocer el caso en el que la también creadora de contenido para la plataforma YouTube, Nath Campos, acusaba al Rix, otro influencer, de abuso sexual, Yosstop opinó sobre el tema.

Desde su cuenta de Instagram, la también creadora de videos subió una serie de historias en las que hizo referencia a lo dicho por Nath Campos. En la primera de ellas, aseguró conocer a ambos, y que debido a eso no le extrañó el hecho.

“Acabo de ver el video de Nath. La verdad es que yo la conozco a ella, conozco a Rix, y no me extraña que haya pasado eso”, aseguró.

Posteriormente indicó que ella también vivió una situación similar hace mucho tiempo, incluso antes de ser una figura pública, así que sabe que “es algo muy cul*ro y muy fuerte”. Además, destacó la fortaleza de Campos por hacer público su caso de abuso sexual.

“Qué bueno que ya hizo su denuncia, que bueno que tiene toda esa fuerza y que ahorita va a recibir mucho apoyo, así que espero que sea una inspiración para otras mujeres”, dijo.

