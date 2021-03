“La tenía que sacar del bar a altas horas de la noche”: Giovanni Medina aseguró que Ninel Conde tomaba y fumaba durante el embarazo

Giovanni Medina y Ninel Conde están en una pelea legal desde hace un año por la custodia de su hijo (Foto: Twitter e Instagram)

En medio del escándalo en el que Ninel Conde terminó involucrada por el supuesto fraude millonario de su esposo, Larry Ramos, no hay que olvidar que todavía está en medio de otra disputa: desde hace un año tiene una pelea legal con su ex-pareja, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo.

Y es precisamente Medina quien ha querido defender sus motivos para quedarse con dicha custodia. En entrevista para Ventaneando, recordó cómo fue su relación con Ninel Conde, cuánto tiempo tardó en embarazarse y varios errores que ha cometido la actriz de 44 años desde que esperaban a Emmanuel.

En primer lugar explicó de forma directa que conoció a Ninel en 2013 a través de su ex-esposo, Juan Zepeda. Dijo que sólo habían estado juntos durante mes y medio o dos meses aproximadamente cuando la también cantante le dio la noticia de que esperaba a un hijo suyo. “Desde el primer momento decidí amar a Emmanuel”, manifestó Medina. “Decidí también no rehuir de mi responsabilidad como papá y como pareja”.

Medina aseguró que Ninel comenzó a manipularlo desde que notó que quería a su hijo y le importaba mucho (Foto: Archivo)

Sin embargo, Giovanni señaló que, al aceptar el compromiso de hacerse cargo de su hijo y de desarrollar amor por este aun cuando no había nacido, la actriz se aprovechó de la situación: “Cuando ella se dio cuenta que yo amaba a mi hijo, cuánto me importaba desde el vientre ahí empezó la manipulación”.

De acuerdo con declaraciones suyas, Giovanni tuvo bien presente los excesos que Ninel no quiso abandonar mientras estaba encinta. Al mismo tiempo, también supo lo mucho que todo el proceso de espera logró enfadar a la Bombón Asesino. De este modo expresó:

“La tenía que ir a sacar del bar con una panza (bastante desarrollada) a altas horas de la noche. Se ponía muy de malas porque engordaba. Decía ‘No le he invertido tanto para ahora (tener el cuerpo así)’. Muchos episodios, la verdad, que sí fueron muy complicados. Se descuidaba muchísimo y ahora ya no fuma, pero antes fumaba... híjole”.

Otro de los puntos que ha destacado Medina en otras entrevistas es que está seguro de que Ninel Conde empezó su relación con Larry Ramos mientras seguía con él (Foto: Archivo)

Aparentemente las cosas no mejoraron una vez que Emmanuel nació, puesto que desde antes Ninel mostró claras señales de desapego por el niño. Una vez que ya lo tuvieron, la intérprete de Ingrato no sólo no se hacía responsable por el cuidado del bebé, sino que buscaba que terceros lo hicieran. De hecho, Medina recordó cuando su ex-pareja quería dejar al niño bajo el cuidado de una hermana suya.

“Hay una hermana por ahí que de hecho tiene algunas discapacidades, pero también psicológicas diagnosticadas. Y ella nos cobraba hasta mil pesos por día para ir a cuidar a nuestro hijo cuando yo le decía ‘Oye, de entrada, ya tienes aquí a dos nanas. Después, pues el hijo es nuestro. O sea, la responsabilidad es nuestra. De quien tiene que absorber educación, valores, cultura es de nosotros’”.

En otros aspectos, Medina también refirió a los constantes viajes de Ninel Conde. Uno de los argumentos de la actriz para no pasar tanto tiempo con su hijo es por una apretada agenda de trabajo que la lleva a estar fuera de casa constantemente. Sin embargo, aunque Giovanni coincidió que su ex-pareja viaja constantemente, no es por los motivos que asegura:

Giovanni Medina aseguró que Ninel Conde le da mucha importancia al dinero en una relación (Foto: Instagram de Ninel Conde)

“Pedimos el reporte a las aerolíneas de los viajes que ha hecho Ninel desde que nació Emmanuel. El número de viajes de una sola aerolínea nos arroja que, en promedio, hace siete viajes por al mes. (...) Pero no precisamente es por trabajo. Tú trabajabas un viernes, pero te ibas desde el martes y regresabas hasta el lunes cuando tu trabajo es un día”.

Como último punto, destacó que en realidad Ninel Conde podía ser bastante ambiciosa. De acuerdo con sus declaraciones, la actriz de Fuego en la sangre le pone mucha importancia al dinero y a los bienes materiales, es “fundamental” para ella.

Para ejemplificar este punto, contó cómo una vez, en el último día de las Madres que pasaron juntos, Ninel le “lloró” y le “hizo un berrinche” porque le obsequiaron joyería, mas no la que ella quería en específico. “Así no se puede ser feliz: cuando tu ambición está por encima de tu felicidad”, sentenció.

