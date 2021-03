Peleas, audios comprometedores y hasta lavado de dinero: se complica la trama de Ninel Conde y Larry Ramos

Ninel Conde y Larry Ramos (Foto: Instagram@twtlr/@ninelconde)

El panorama parace complicarse para Larry Ramos. El empresario colombiano está a punto de quedar acorralado ante las autoridades de Estados Unidos, donde se sigue un proceso en su contra por haber defraudado con USD 27 millones a varias personas, entre ellas Alejandra Guzmán, lo que habría llevado a Ninel Conde a marcar su distancia.

Desde hace unos días, la “Bombón asesino” se ha dejado ver en más de un evento social lejos de su esposo, principalmente en Miami, Florida, y ahora una persona cercana a la actriz reveló que ya inició una investigación privada para conocer más del pasado turbio de su marido.

“Finalmente se quitó la venda de los ojos y le está cayendo el veinte de lo que sus amigos, familiares, fans y hasta ustedes, los medios, le dijeron: que se equivocó al alegir a Larry como pareja, pues está envuelto en muchos fraudes y escándalos”, declaró una fuente cercana a la revista TV Notas.

“Ninel decía que lo que publicaban de Larry era mentira y que todo estaba dirigido por su ex, Giovanni Medina, una campaña de desprestigio; pero ya empezó a atar cabos y a investigar por su cuenta”, añadió la amiga cercana a la actriz y cantante.

Un fuente declaró que Ninel Conde conversó en Miami, Florida, con algunas de las víctimas del fraude millonario para conocer los detalles de la conducta del colombiano. (Foto: Ninel Conde / Instagram)

De acuerdo con esta persona, Ninel Conde conversó en Miami, Florida, con algunas de las víctimas del fraude millonario para conocer los detalles de la conducta del colombiano, incluso buscó contactar a Alejandra Guzmán con la intervención de Univisión, aunque esto finalmente no se concretó.

“Tuvo la oportunidad de hablar con otras personas que también demandaron a Larry, y platicando con ellos se enteró de todos los detalles de las demandas y cómo es que éste los defraudó; le mostraron pruebas, documentos, audios, conversaciones y además la contactaron con más defraudados”, añadió la fuente cercana a la ex pareja del actor Ari Telch.

Esta misma persona declaró que la famosa mexicana está cansada de los escándalos provocados por los fraudes de Larry Ramos y por eso decidió emprender una “investigación a escondidas”.

“Ella está muy enojada y harta, pues se siente engañada, y pelean mucho porque siempre sale a tema en los medios por lo de los fraudes; está cansada. A veces creemos que ya lo dejará, porque sabe que Larry está haciendo las cosas mal, pero luego se arrepiente porque dice estar muy enamorada; lejos del escándalo, sabemos que ella es muy feliz y que se siente plena, su relación es de mejores amigos, y aparte siempre nos dice que tienen muy buena química sexual”, concluyó la supuesta amiga de Ninel Conde.

Esta versión fue puesta en duda por los conductores de Chisme No Like!, programa en el que aseguraron que se trata de una información creada para limpiar la imagen de la actriz y cantante mexicana.

La semana pasada se difundieron unos audios en los que Larry Ramos aceptó que defraudó a más de una persona con USD 27 millones

“Ninel no se va a ir de Larry Ramos gratis. Miren la teoría de Ninel ‘yo ya me comí todos los madraz*s, no me voy a ir sin un peso’. O sea que Ninel no va a dejar a Larry y sabemos de muy buena fuente que Larry Ramos en Miami habría comentado: ‘No sé cómo salir de Ninel Conde’. El que se quiere ir de esa relación, porque no quiere poner un peso más es Larry, ella no lo va a soltar porque quiere su tajada de dinero”, reveló Javier Ceriani en el programa de esta tarde.

El periodista argentino resaltó que la “Bombón asesino” aplicaría toda una estrategia mediática para limpiar su imagen, a través de mentiras, y dejar mal parado a su aún esposo: “Lo que quiere es irse con un tajo de dinero porque le costó muy cara esta exposición pública”.

En el espacio transmitido por YouTube se dijo que creen que personas cercanas a Ninel están involucradas en la difusión unos videos íntimos que les fueron ofrecidos y hasta la relacionaron en un caso de lavado de dinero porque trabajó con un hombre involucrado con los Cuinis y el CJNG.

La semana pasada se difundieron unos audios en los que Larry Ramos aceptó que defraudó a más de una persona con USD 27 millones.

