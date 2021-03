“Déjenlo en paz”: Laura Flores se lanzó contra quienes criticaron a “Pepillo” Origel por vacunarse en EEUU

Laura Flores recalcó que Origel sólo es uno de "muchísimos más" en acceder a la dosis (Foto: Cuartoscuro)

Luego de la controversia que se suscitó al saberse que el conductor de espectáculos Juan José Origel había viajado a EEUU, primero en el mes de enero, y luego a finales de febrero, para aplicarse las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, la polémica explotó y muchos sectores de la opinión pública lo condenaron.

Las cosas se empeoraron cuando la situación escaló internacionalmente y un par de medios extranjeros hablaron del caso y cuestionaron el “turismo de vacunación” que había propiciado que un comunicador mexicano habría accedido a una fórmula inoculante en un país ajeno.

Con este contexto, la actriz Laura Flores dio su punto de vista y explotó contra los detractores del periodista de Unicable, pues la intérprete de 57 años no ve nada de ilícito en que Pepillo haya buscado por sus medios recibir la codiciada dosis.

(Captura de pantalla: Twitter)

Y es que Laura radica en Miami, Florida, desde hace unos años con sus hijos y su esposo Matthew Flannery, ciudad a la que voló el conductor originario de León, Guanajuato, y desde donde presumió a sus seguidores y detractores que ya se había hecho pinchar por el personal médico.

“Qué bueno, tiene que haber vacunas para todos... ¿De dónde sacan? ¿Por qué no va a tener el derecho? ¿Saben cuántos mexicanos se han ido a poner la vacuna a Estados Unidos? ¡Muchísimos!”, expresó la actriz ante la cámaras del programa Sale el sol.

Laura ejemplificó la situación con los constantes vuelos que ha hecho últimamente de EEUU a México, donde, según ella, ha podido constatar que el llamado “turismo de vacunación” es una práctica usual y que no habría que ser tan rigurosos con Origel.

Le dio mucho coraje que quisieran cobrarle derecho de piso (IG: laurafloresmx)

“Me encuentro a gente en el avión que viene platicando ‘me fui a vacunar, me fui a vacunar’, dejen en paz al señor Origel, no me puedo meter en camisa de 11 varas, pero yo pienso que el señor Origel hizo lo que están haciendo muchísimos mexicanos”, recalcó Flores.

Por último, la actriz, cantante y conductora, agradeció por tener trabajo y salud, luego de que ha perdido a personas muy cercanas, víctimas de la pandemia.

Y es que hace apenas unos días Pepillo fue muy señalado por quienes consideraron que pecó de oportunista, abusivo y egoísta al trasladarse a un país que no es suyo para buscar la fórmula de inoculación, antes de que en su propio país pudiera aplicársela, respetando la calendarización de inmunización establecida por el gobierno mexicano.

Juan José Origel y Aylín Mujica (Foto: Cuartoscuro)

Una de las personas que condenaron fuertemente al comunicador de 73 años fue la actriz y conductora cubana Aylín Mujica, quien lo señaló así:

“Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Pepillo, pero te volaste la barda, sí te la volaste, porque las personas deben tener un poquito de conciencia, tú no estás en un lugar donde no hay vacunas, tú estás viviendo en México, tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo o a un padre tuyo”, expresó además de tacharlo de egoísta.

Ante ello, Origel le contestó a la alusión a su persona con una publicación en Instagram donde compartió una foto del pasado donde aparece al lado de la cubana y le lanzó la pregunta: “Mi querida Aylín Mujica, ¿ya se te olvidó cómo llegaste a México? Porque a mí no”.

Derivado de esto, ahora la conductora de Suelta la sopa dio réplica a la pregunta que le hizo Origel de la siguiente manera: “¿Cómo olvidar cómo llegué a México?, y es precisamente lo que me hace levantarme todos los días de mi vida a salir a luchar la comida y sacar adelante a mis hijos, no se me puede olvidar”, expresó.