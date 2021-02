“Pasé hambre y dormí en el parque”: Aylín Mujica respondió a Origel y recordó sus inicios en México

Juan José Origel y Aylín Mujica se han visto enfrascado en una serie de declaraciones derivadas de la crítica de ella hacia la vacuna a la accedió el presentador (Foto: Cuartoscuro)

Tras el escándalo suscitado por la reciente publicación de Juan José Origel, en la que dio a conocer que finalmente había podido viajar a Miami donde recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 con la que completó su esquema, diversas reacciones condenaron al conductor de programas de espectáculos.

Y es que Pepillo fue muy señalado por quienes consideraron que pecó de oportunista, abusivo y egoísta al trasladarse a un país que no es suyo para buscar la fórmula de inoculación antes de que en su propio país pudiera aplicársela, respetando la calendarización de inmunización establecida por el gobierno mexicano.

Una de las personas que condenaron fuertemente al periodista de 73 años fue la actriz y conductora Aylín Mujica, quien lo señaló así:

“Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Pepillo, pero te volaste la barda, sí te la volaste, porque las personas deben tener un poquito de conciencia, tú no estás en un lugar donde no hay vacunas, tú estás viviendo en México, tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo o a un padre tuyo”, expresó además de tacharlo de egoísta.

Actualmente es conductora del programa de información de espectáculos "Suelta la sopa" (Foto: Instagram @aylinmujic)

Ante ello, el comunicador contestó a la alusión a su persona con una publicación en Instagram donde compartió una foto del pasado donde aparece al lado de la cubana y le lanzó la pregunta: “Mi querida Aylín Mujica, ¿ya se te olvidó cómo llegaste a México? Porque a mí no”

Ante ello, ahora la conductora de Suelta la sopa dio réplica a la pregunta que le hizo Origel de la siguiente manera: “¿cómo olvidar cómo llegué a México?, y es precisamente lo que me hace levantarme todos los días de mi vida a salir a luchar la comida y sacar adelante a mis hijos, no se me puede olvidar”, expresó.

Con la voz entrecortada, la ahora conductora del programa de espectáculos recordó los duros momentos que tuvo que vivir a su llegada a México y destacó que no fue el periodista oriundo de León, Guanajuato, quien le tendió la mano, sino la entonces esposa de Roberto Gómez Bolaños Chespirito:

Con esta fotografía Origel le cuestionó a Mujica sobre sus inicios en México (Foto: Instagram @juanjoseorigel)

“Por otra parte, tú lo sabes muy bien, porque desde el año 94 viste cómo trabajaba, cómo tenía dinero y tenía que decidir si iba a un casting o me comía una torta, pasé mucha hambre, dormí en un banco en un parque, y no me fue nada fácil, y una de las personas que creyó en mí y que me apoyó, Pepillo Origel, no fue precisamente tu persona, fue la señora Florinda Meza, a la cual le estoy eternamente agradecida”, añadió.

De la misma manera, la cubana puntualizó: “todo lo que he ganado en mi carrera ha sido por el esfuerzo, por mi tenacidad y por mi entrega, con mucha perseverancia, con muchísimo sacrificio de estar separada de mi familia y de mis hijos y tú lo sabes”.

El alcalde de Miami enfureció con Origel por viajar para vacunarse contra el COVID-19 )Video: Al Rojo Vivo / Telemundo)

Para finalizar con el tema, Aylin Mujica pidió a Origel que le explicara su propia interrogante porque no sabía realmente a qué se refería. “No entiendo ese post, vamos a hacer un poquito de historia y te paso el micrófono para que tú expliques ese post porque no lo entiendo”, expresó la cubana y refrendó su postura frente a los sectores prioritarios en recibir la inmunización.

“Yo estoy esperando como todas las personas mi turno, porque yo no estoy en contra de que toda la humanidad se vacune. Tienes todo el derecho, todos tenemos como humanos el derecho a vacunarnos. Pero hay una cosita que se llama prioridad y orden, y hay personas de la tercera edad, hay ancianos que necesitan la vacuna, hay personas de alto riesgo con hipertensión, con diabetes, con problemas de corazón que necesitan la vacuna antes que tú”, sentenció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: