“¡No se vale!”: Gustavo Adolfo Infante se metió al pleito entre Pepillo Origel y Aylín Mujica

Gustavo Adolfo Infante no entendía por qué dos personas que eran amigos debían pelearse ahora por culpa de "una nota" (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que Juan José Origel hiciera público que se puso la segunda vacuna contra Covid-19, desató de nueva cuenta una serie de duras críticas por parte de comunicadores, internautas y demás. El revuelo tomó tal relevancia que incluso el alcalde de Miami tuvo que pronunciarse en contra. Los presentadores en México no se han quedado atrás y en esta ocasión salió Gustavo Adolfo Infante para hablar al respecto.

Y es que la indignación que el exconductor de Ventaneando generó no sólo se limitó al hecho de que tuviera su segunda dosis, sino que incrementó luego de que respondiera a Aylín Mujica, conductora de Suelta la Sopa, con una publicación en Instagram donde sugirió “Mi querida @aylinmujic. ¿Ya se te olvidó cómo llegaste a México? Porque a mí no”.

Respecto a Mujica, no hay que olvidar que, a la hora de discutir en Suelta la Sopa qué tan correcto o no era que alguien que no residía en Estados Unidos fuera a aplicarse la vacuna, la cubana se sinceró:

Si bien Aylín Mujica estaba dando su opinión en su programa de televisión, el verdadero pleito empezó a raíz de una publicación en el Instagram de Pepillo Origel (Foto: Cuartoscuro)

“Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Pepillo. ¡Pero te volaste la barda! ¿Por qué? Porque las personas tienen que tener un poquito de conciencia. Tú no estás en un lugar donde no hay vacunas, tú estás en México. Tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo, o a un padre tuyo. (...) Perdón, pero me parece una manera de actuar, ante la humanidad, muy egoísta”.

Cuando pasó esta primera parte del pleito entre Mujica y Origel, la conductora invitó al reconocido periodista de espectáculos a que explicara a qué se refería cuando decía que no olvida cómo es que ella llegó a México, puesto que entendió que pone en duda la ética con la que trabajó desde su llegada al país.

En eso había quedado hasta ahora el choque de dimes y diretes entre los comunicadores. Sin embargo, cuando Gustavo Adolfo Infante, en Sale el Sol, criticó no sólo que Origel hablara de su segunda vacuna, sino también el pleito que hay ahora entre ellos.

A Gustavo Adolfo Infante le pareció reprobable el comportamiento de Juan José Origel en redes sociales (Captura: YouTube Gustavo Adolfo Infante)

No hay que olvidar que, hace semanas, el también conductor de De Primera Mano, defendió a Pepillo Origel cuando fue a Miami por su primera dosis. En ese entonces no criticó que hiciera un turismo de vacunas; de hecho, dijo que se trataba de una actividad común entre las personas que tienen los recursos para hacerlo.

En esta ocasión, si bien reiteró que es válido buscar otras alternativas para obtener la vacuna si “tu país no te da las posibilidades de hacerlo y puedes salvar tu vida”, cambió un poco su opinión. Gustavo Adolfo sugirió que puede que haya tenido otro tipo de ayuda para conseguir sus dosis: “Yo creo que aquí o hay tráfico de influencias o hay corrupción. Hay algo que le permitió a Juan José Origel llegar allá”.

Del mismo modo, a sus críticas añadió que su comportamiento en redes sociales es lo reprobable. “Yo creo que el grave error del señor Origel fue el burlarse a la hora de ponerse la segunda. ‘¡Y aquí estoy! ¡Y me voy de shopping! ¡Ja, ja!’”, dijo mientras imitaba al conductor de Con Permiso.

Esta es la foto que Pepillo publicó en su Instagram y luego borró donde provocó a la conductora colombiana (Foto: Instagram @juanjoseorigel)

Cuando anunció su segunda vacuna, Pepillo Origel subió un video en su cuenta de Instagram donde, desde Miami, se jactaba de los ataques y amenazas que recibió a raíz del revuelo que generó por su primera aplicación de la vacuna. En esa ocasión dijo: “Voy a seguir dando la vuelta en Miami, ¿eh? No me pidieron ni la VISA, ¡nada! Aquí ando”.

Sobre la pelea entre Origel y Aylin Mujica, Gustavo Adolfo Infante lamentó que tomaran una actitud tan irresponsable como estarse peleando entre publicaciones de Instagram y programas de televisión. Así, al hablar sobre la cubana, el conductor de Sale el Sol fue directo:

“Ella no es ni del departamento de migración, ni del departamento de vacunas, ni nada (...) No se vale que por una nota (...) se estén peleando. O sea, yo no puedo entender eso. Yo me acuerdo perfectamente (...) del Cicero Centenario cuando iban a ver a Francisco Céspedes y Aylín Mujica y Origel se sentaban juntos. ¡No se vale!”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: