Salma Hayek se robó las miradas de los Golden Globes con espectacular vestido rojo (Foto: Rich Polk/NBC Handout via REUTERS)

Salma Hayek, actriz mexicana, estuvo presente en una nueva entrega de los Globos de Oro, donde se robó todas las miradas con su presencia, carisma y reconocimiento mundial, pero también por utilizar un vestido completamente rojo, destacado entre los demás.

Además, la actriz estuvo presente dentro de la ceremonia para presentar a la película “Nomadland”, misma que a la postre se llevaría las estatuillas por mejor película drama y mejor directora, dos de sus cuatro nominaciones.

“Muy orgullosa de tener el honor de presentar “Nomadland” en el premio a mejor drama, dirigida por la brillante Chloé Zhao; y protagonizada por la maravillosa Frances McDormand, ¡felicidades!”, escribió la mexicana en sus redes sociales.

El vestido rojo con el que conquistó a las cámaras, fanáticos y compañeras o compañeros de carrera fue de la colección del reconocido estudio del diseñador inglés Alexander McQueen.

Salma Hayek se robó las miradas de los Golden Globes con espectacular vestido rojo (Foto: Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS)

Para las joyas tampoco escatimó en lujos, pues la veracruzana se decantó por Harry Winston; quienes prestaron sus joyas para Kaley Cuoco, Sarah Paulson, Kristen Wiig y Awkwafina en la misma premiación.

En la parte del maquillaje, así como en los tratamientos faciales, la actriz eligió a Makeup By Mario de Mario Dedivanovic; a Cynthia M Franco, quien trabajó también con Amy Poehler y The Weekend; así como Iván Pol, el creador del métido facial “The Beauty Sandwich”, quien ha trabajado junto a Laura Harrier, Cara Delevingne, Brie Larson y Mary Kate and Ashley Olsen.

Y en el cabello no podía faltar su estilista de cabecera: Jennifer Yepez. Entre sus más destacadas clientas figuran Gigi Hadid, Anitta, Laura Harrier, Sophie Turner, Cindy Crawford, entre otras.

Pero no fue la única mexicana presente en la ceremonia. Otra de las más reconocidas actrices, muy nueva dentro de la industria cinematográfica, fue Yalitza Aparicio, invitada por la cadena TNT para encabezar el preshow.

Además, estuvo también Eiza González, quien formó parte del elenco de la película ‘I Care A Lot’, que se estrenó en Netflix y fue nominada a dichos premios.

Además de sus destacadas joyas y maquillaje, la actriz presentó y brindó su apoyo incondicional a “Nomadland” de la directora Chloé Zhao(Foto: NBC Handout via REUTERS)

“Nomadland” hizo historia el domingo en los Globos de Oro cuando Chloe Zhao se convirtió en la primera directora en ganar el codiciado premio a la mejor película, posicionando al Óscar a este film semificticio sobre nómadas que deambulan por el Oeste de Estados Unidos.

Zhao se llevó además el Globo de Oro a la mejor dirección, la segunda vencedora en esta categoría en los 77 años de historia de estos galardones que abren la temporada de premios de Hollywood, este año con una ceremonia principalmente virtual por la pandemia de covid-19.

“Nomadland” está protagonizada por la oscarizada Frances McDormand junto a un grupo de no actores no profesionales que realmente viven en la carretera, sobreviviendo apenas con trabajos serviles.

“Quiero agradecer especialmente a los nómadas que compartieron sus historias con nosotros”, dijo Zhao, nacida en Pekín hace 38 años, al aceptar su premio como mejor directora.

“Nomadland” hizo historia el domingo en los Globos de Oro cuando Chloe Zhao se convirtió en la primera directora en ganar el codiciado premio a la mejor película (Foto: NBC Handout via REUTERS)

“Para todos los que han pasado por este difícil y hermoso viaje en algún momento de sus vidas, esto es para ustedes. No nos despedimos. Decimos ‘nos vemos en el camino’”, agregó, al agradecer el Globo de Oro a la mejor película.

Este retrato de estadounidenses desclasados que recorren el Oeste del país en camionetas cumpliendo trabajos temporales derrotó a otra de las favoritas de la noche como “El juicio de los 7 de Chicago”, así como a “Hermosa venganza”, “El Padre” y “Mank”.

*Con información de AP.

