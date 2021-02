“No vean esos mugrosos programas”: Alberto Vázquez se lanzó contra Ventaneando por “resucitar” a su esposa y asegurar su infección de COVID-19

Alberto Vázquez aseguró que no le importa si hablan bien o mal de él en el programa ( Foto: Instagram @albertovazquezofic)

A través de sus redes sociales, el cantante Alberto Vázquez se lanzó contra el programa Ventaneando por un error que cometió en una de sus notas, hecho que desató la furia del famoso intérprete quien no dudó en evidenciar lo sucedido y en “pintar su raya” con el programa de espectáculos emblema de TV Azteca.

Y es que la emisión comandada por Pati Chapoy aseguró que la esposa de Alberto Vázquez había contraído la enfermedad de COVID-19 y ya se encontraba en su casa al lado del veterano intérprete, pero erró al confundir el nombre y la imagen de su actual esposa, Elizabeth, con el de su ex mujer, Mónica, quien falleció hace casi dos décadas, pifia que fue duramente criticada por el cantante de temas como Maracas y Tú significas todo para mí.

Visiblemente molesto, Vázquez arremetió con firmeza no sólo contra los conductores de la emisión, sino también con la producción del vespertino. Y aunque el cantante de 80 años aseguró que nunca por ningún motivo dice groserías, esta vez no se contuvo al defender la memoria de su fallecida esposa: Así lo dijo el intérprete:

Desde 2005, Alberto Vázquez sostiene un matrimonio al lado de Elizabeth Renea, 43 años menor que él ( Foto: Instagram @albertovazquezofic)

“De paso aclarar que estamos viviendo una época tan tonta, tenemos un periodismo tan estúpido y tan absurdo como el de Ventaneando. Yo no sé cómo pueden existir esos programas donde no hay un supervisor que supervise las estupideces que dicen los demás, simplemente lo dejan todo al abandono”, se le oye decir al también actor en el clip que compartió su cuenta oficial.

Alberto comentó la situación e instó a su público a dejar de consumir, lo que a su parecer son contenidos “estúpidos”:

“Están resucitando a mi mujer que murió 18 años atrás, están diciendo que le dio COVID, que vino conmigo, con Alberto, que le dio COVID y que estuvo a un lado, en otra recámara”, agregó. Además puntualizó que tal error es una completa falta de respeto y evidenció la equivocación que cometieron.

Con su esposa, de origen español, procreó al pequeño Juan Alberto (Foto: Instagram @albertovazquezofic)

“Mi mujer Mónica María del Rocío Hoyos murió hace 18 años ¿Cómo pueden decir una estupidez tan grande? Yo también puedo ventanearlos y decirles, nunca digo peladeces, jamás he dicho una peladez en vivo ni los critico. Son unos verdaderos pen…samientos los del programa y son estúpidos, les debería dar vergüenza”, exclamó.

Alberto Vázquez explotó fuerte contra Ventaneando (Video: Instagram @albertovazquezofic)

Pero eso no fue todo, Alberto incluso reveló que su molestia se debe a que la producción de la emisión ni siquiera corroboró los datos antes de transmitir la información al aire: “Es un programa de mier…coles, perdónenme que se los diga; pero es que da coraje que un detalle de esos lo hablen y pongan a decirlo a cualquier baboso que ni siquiera sabe de lo que está hablando”, señaló.

Por último el cantante mandó un críptico saludo al programa y aseguró que no le interesa si después de esto hablan mal o bien de él: “No vean esos mugrosos programas. Me dan tristeza: estamos en el gobierno, en nuestro país, en la guerra; y en el periodismo estamos peor y además no hay una jerarquía, alguien que supervise las cosas, hablan lo que se les da la gana y ni quién les diga nada, pobres gentes, me dan tristeza, y me vale wilson si hablan de mí o no hablan. Vayan y … a su ma…”, finalizó.

Recientemente el también actor lamentó que “a los de las vieja escuela ya no nos buscan”, en relación a que no ha sido contemplado para aparecer en ninguna otra película en la actualidad. Vázquez inició su carrea como cantante en 1959 y su éxito fue tal que un año más tarde debutó en el cine con la película A ritmo de twist, de Benito Alazraki. Sin embargo, el artista ha asegurado que la industria fílmica ya se ha olvidado de él.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: